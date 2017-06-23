Президент Эмомали Рахмон обязал правительство республики, руководителей министерств, государственных ведомств, председателей областей, городов и районов страны принять конкретные меры для хорошей организации летнего отдыха детей и подростков в Таджикистане. Такие поручения глава государства дал на очередном заседании правительства, прошедшем сегодня.

На заседании были также даны поручения подготовки к осенне – зимнему периоду 2017 – 2018 годов, обеспечению населения электроэнергией и горючими материалами, строгого соблюдения противопожарных правил, сообщает пресс-служба президента РТ.

Пресс-служба президента РТ

Глава государства в канун священного праздника Иди Рамазан ещё раз напомнил о даче фитра всем нуждающимся людям, и поручил, чтобы люди не допускали расточительства при накрытии праздничных дастарханов.

На заседании был также рассмотрен кадровый вопрос, утверждены новые члены коллегий Комитета по телевидению и радиовещанию, Агентства по обеспечению специальным имуществом при правительстве Республики Таджикистан.

Глава Налогового Комитета Нусратулло Давлатзода Пресс-служба президента РТ

Был заслушан отчёт председателя Налогового комитета Нусратулло Давлатзода о ходе выполнения постановления правительства «О государственной программе и внедрения информационно – коммуникационных технологий в Республике Таджикистан на 2014 – 2017 гг.».

Подчеркивалось, что данная программа была принята с целью повышения качества и эффективности деятельности государственных органов управления посредством организации информационных систем и обеспечения их развития, в том числе организации межведомтсвенного обмена информацией в государственных органах.

Члены правительства одобрили и направили на рассмотрение Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли проекты ряда законов, в том числе проекты законов РТ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О защите прав потребителей», «О внесении изменения в Закон Республики Таджикистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной регистрации недвижимого имущества и прав на него».

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