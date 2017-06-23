Данный инцидент, когда после употребления блюда с ядом погиб мужчина, произошло еще три года назад. Однако на след женщины, которая таким образом хотела убить мужа, милиция вышла только недавно.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали по подозрению в убийстве 37-летнюю жительницу села Турдишох Пянджского района.

Как сообщается на сайте МВД РТ, подозреваемая с первых дней семейной жизни со своим 43-летним мужем, жителем села Пахтакор Пянджского района, возненавидела супруга и его родственников.

«На фоне личной неприязни 29 июня 2014 года задержанная приготовила на обед членам семьи, которые были заняты работой на поле, курутоб, положив туда отраву от вредных насекомых. После употребления курутоба 39-летний брат её супруга, его 34-летняя жена, их дети в возрасте 4,6 и 9 лет, а также 19-летний племянник, житель Душанбе, 38-летний житель села Сафедорон и 36-летний житель городка Пяндж были доставлены в центральную больницу Пянджского района с отравлением. Брат мужа женщины через некоторое время скончался в больнице», - отмечается на сайте МВД.

Правоохранительное ведомство подчеркивает, что подозреваемая женщина не остановилась в своих преступных замыслах: 7 сентября 2014 года она снова добавила отраву для насекомых в тесто для лепешек, после употребления которых жена скончавшегося брата мужа и 26-летняя сестренка её супруга с детьми с тяжелыми отравлениями были госпитализированы в центральную больницу Пянджского района, вскоре 4-летняя девочка умерла, сообщает МВД.

«В этот же день подозреваемая испекла на трехдневные поминки дяди её мужа 20 штук отравленных кулчашек, после употребления которых еще семь человек получили отправления и попали в больницу города Курган-тюбе», - сообщается на сайте МВД РТ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «убийство», расследование продолжается.

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