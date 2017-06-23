В соответствии с решением, принятым сегодня Постоянным советом ОБСЕ в Вене, с 1 июля 2017 года Бюро ОБСЕ в Таджикистане будет преобразовано в «Офис программ ОБСЕ в Душанбе».

Согласно этому решению, Офис программ ОБСЕ в Душанбе будет осуществлять программную деятельность в рамках военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений работы ОБСЕ с целью оказания поддержки Таджикистана в осуществлении принципов и выполнении обязательств ОБСЕ, сообщается в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что Офис программ будет работать с Правительством Республики Таджикистан в тесном сотрудничестве и на основе проведения консультаций.

Постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных директивных органов организации, в работе которого участвуют представители всех 57 государств-участников ОБСЕ. Решения принимаются на основе консенсуса.

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