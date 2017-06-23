Узбекистанец, работающий таксистом в Москве, вернул владельцу оставленные им в салоне автомобиля 100 тысяч рублей (около 1700 долларов США) и другие документы. Владелец крупной суммы потерянных денег Павел Шапкин успел сделать селфи с таксистом из Узбекистана, но от радости забыл спросить его имя, пишет Радио Азаттык.

17 июня житель Кирова Павел Шапкин сел в автомобиль таксиста из Узбекистана. Но доехав до места назначения, в спешке он забыл свой кошелек на заднем сидении авто.

Однако спустя некоторое время, таксист из Узбекистана нашел россиянина, чтобы вернуть ему оставленный им в салоне автомобиля кошелек. Как выяснилось, таксист, обнаружил кошелек на заднем сидении авто, сопоставил визитки и данные на банковских картах и набрал номер телефона, указанный в визитке.

Вот как описал произошедшее на свой странице в Instagram Павел Шапкин: ​ "Сегодня я потерял кошелек. Для полноты картины должен сказать, что в нем было 100 000 рублей наличными и все мои карты с еще n-ой суммой. Даже представить себе не мог, где он. Точнее варианты были, но очень и очень сумрачные. И вот раздается звонок и, представьте себе, простой парнишка из Узбекистана сообщает, что нашел мой кошелек и хочет вернуть все в целости и сохранности со словами, что его родители так воспитали".

"Я поражен до глубины души. Можете себе представить как ему, мягко говоря, не помешали бы эти деньги? И для семьи и для молодой жены. Но он просто отыскал меня и все вернул. Нет слов. А это фото на память", – написал на своей странице в Instagram Павел Шапкин​.

В социальных сетях многие пользователи восхитились поступком таксиста из Узбекистана. Запись Павла Шапкина в Instagram за короткое время набрала несколько тысяч "​лайков" и просмотров.