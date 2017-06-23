В Ставрополье во время задержания гражданина Таджикистана, пытавшегося бежать из-под конвоя в суде, ранены 17-летний юноша и 10-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в Ставрополе днем в четверг, 22 июня, обвиняемый по уголовному делу попытался сбежать из-под конвоя. Пытаясь поймать подсудимого, конвоиры ранили из огнестрельного оружия двоих несовершеннолетних. По факту происшествия проводится проверка.

В 12:30 по местному времени в Промышленном районе города обвиняемого по уголовному делу гражданина Таджикистана Холова Ф.А. вели от здания суда к конвойному автомобилю. В это время подсудимый попытался сбежать, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

Сотрудникам конвойного батальона удалось поймать мужчину. При этом во время его задержания конвоиры нанесли огнестрельные ранения 17-летнему юноше и 10-летней девочке. Оба несовершеннолетних были госпитализированы.

В прокуратуре отметили, что по факту случившегося правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее проведение и выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

Кстати, как сообщается на сайте той же «Мелодии», альбом с песнями получили и высокопоставленные лица России, среди которых глава МИД РФ Сергей Лавров, директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, а также первый зампред российского правительства Игорь Шувалов и другие. Презент им вручили после государственного обеда, который состоялся в Кремле от имени президента РФ Владимира Путина в честь Алмазбека и Раисы Атамбаевых.