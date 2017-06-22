Восемь лет назад, в 2009 году, Таджикистан объявил о переходе на энергосберегающие лампы. За эти годы из употребления вышли миллионы ртутьсодержащих ламп. Однако до сих пор вопреки решению правительства в стране не работает ни одна утилизационная установка. Выбрасываемые в открытом виде ртутьсодержащие энергосберегающие лампы могут стать причиной серьезных заболеваний и необратимых нарушений экосистемы.

Жители душанбинского жилмассива, расположенного по улице Айни, волею судьбы оказались соседями расширяющего свои границы мусорного полигона, свалка расползается и захватывает все большее пространство. Каждый день сюда стремятся большегрузные мусоровозы с бытовыми отходами разной степени опасности для жизни и здоровья.

По их словам, кроме органических отходов сюда вываливаются и другие опасные отходы. Это люминесцентные лампы, содержащие ртуть, различное электрооборудование и даже те самые примитивные, но очень опасные пальчиковые батарейки.

- Относительно других видов отходов ничего сказать не могу, - говорит Абдусалом Саидов, житель столичной махалли Мирзобек. – Пластиковые бутылки, энергосберегающие лампы (ЭСЛ) выбрасываются сотнями. И бомжи перелопачивают мусор, выискивая нужные предметы для последующей продажи. Почему власти требуют использования энергосберегающих ламп, зная, что они содержат опасную ртуть, и почему не заботятся об их утилизации?

История вопроса

Таджикистан начал переход на энергосберегающие лампы в 2009 году. В марте 2011-го вышло постановление правительства (№97) «О мерах по созданию системы безопасного сбора, хранения, транспортировки и переработки ртутьсодержащих ламп», а также соответствующие технические, организационные и экологические правила. Установка по утилизации энергосберегающих ламп была запущена в 2013 году. После непродолжительного функционирования проект прекратил работу.

Стоимость объекта вместе с оборудованием составила примерно 180 тыс. долларов США. Кредит был выделен Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Линия была закуплена на российском предприятии в г. Улан-Уде. В том же году после калькуляции расходов, связанных с переработкой ЭСЛ, было принято решение установить выплату за одну сданную лампу - 68 дирамов. За лампы, принимаемые от населения (по одному приемному пункту на район), должна была платить районная администрация. Предприятия и организации, предполагалось, будут оплачивать услуги самостоятельно, согласно заключенным договорам.

Сейчас опасные отходы сжигаются с обычным мусором, что категорически запрещается делать.

В Третьем обзоре результативности экологической деятельности Европейской экономической комиссии ООН за 2017 год указывается, что население может приносить и бесплатно сдавать отработанные лампы в 1 985 приемных пунктах.

«Было собрано более 2 683 296 люминесцентных ламп. Программа предполагала утилизацию собранных ламп на установке для демеркуризации на полигоне в Душанбе. Сбор ламп все еще проводится», - говорится в документе.

Составители обзора указывают, что количество собранных ламп превысило ожидаемые результаты и в связи с дефицитом финансирования вместо утилизации лампы отправляются в специально оборудованные места на хранение. Раздельный сбор отходов все еще не практикуется.

Несмотря на отдельное постановление душанбинской мэрии от апреля 2011 года о необходимости организовать пункты приема энергосберегающих ламп от населения и их последующую утилизацию, в городе из 100 пунктов приема ламп работают только 4, по одному в каждом районе.

Ртутная арифметика

В целом в год в торговые сети поступает около 3 миллионов ламп, за восемь лет их поступило около 24 миллионов. Предположим, что только половина из них была продана. Средний срок службы таких ламп составляет около года. Но это при непрерывном цикле эксплуатации, без частого включения/выключения и других условий. Даже при идеальных условиях около 6 миллионов ламп уже отслужили свой срок. А в каждой из них содержалось по 3-5 миллиграммов ртути. При самом грубом подсчете из ламп, которые не были утилизированы, в Таджикистане в воздух испарилось 25 килограммов чистой ртути.

О вреде…

Ртутьсодержащие лампы представляют особую опасность. При их воздействии экологическая система нарушается необратимо. Пары ртути из лампы проникают в почву, оттуда вместе с атмосферными осадками просачиваются в грунтовые воды, а потом могут оказаться в организме человека. Ртуть может вызвать серьезные отравления, поражать нервную систему, печень, почки, легкие. Особую опасность лампы представляют для беременных женщин и детей.

Санитарный врач Навруз Джафаров объясняет, что ртуть - это жидкий тяжелый металл. Ее пары даже в ничтожном количестве ядовиты.

- При комнатной температуре - 20-25 градусов - ртуть испаряется, а при температуре минус 45 она кристаллизуется. Использовать для освещения указанные лампочки можно спокойно, так как ртуть находится внутри стеклянной колбы. Но если лампочка разобьется, вашему здоровью может быть нанесен вред. Даже одна капля ртути может негативно воздействовать на организм живого существа, она поражает организм, начиная с дыхательных путей, о дальнейших последствиях лучше вообще не говорить.

Лампы со свалки

Жители Куляба постоянно жалуются на свои проблемы, связанные с городским мусорным полигоном. Беда в том, что власти города в последние годы начали выделять земли под частное строительство в непосредственной близости от полигона твердых отходов. Кроме того, здесь так же, как и в других регионах страны, пункты приема использованных энергосберегающих ламп можно посчитать по пальцам.

Мы решили провести небольшой эксперимент.

На полигоне несколько человек занимаются сбором пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов - для последующей их сдачи на переработку - и цокольной части энергосберегающих ламп, которая, по их словам, нужна для производства новых ламп.

- Мы разбиваем эти самые энергосберегающие лампы, собираем цоколь, сдаем и получаем 1,5-2 сомони (около 0,23 $) за килограмм, - рассказал один из завсегдатаев свалки.

Одному из них, 30-летнему Амирджону, за 50 сомони (5,7 $) мы предложили собрать для нас в течение 3-4 часов энергосберегающие лампы и батарейки, которые население не сдает в пункты приема, а выбрасывает в мусорные контейнеры в своих дворах.

Спустя 4 часа заказ был выполнен. Амирджон принес 25 целых энергосберегающих ламп и 30 батареек, получив за это оговоренную сумму.

Где выход?

Специалисты уверены, что из отходов могут быть получены и вновь пущены в производство ценные материалы. Так отработанные энергосберегающие лампы - это вернувшаяся на производственные предприятия ртуть.

- Но для того чтобы лампы с ртутью не выбрасывались, а сдавались в специальные пункты, людей надо мотивировать. И решить, из каких источников должна финансироваться работа предприятий по сбору и утилизации, - говорит эколог Мирсаид Назаров. - Допустим, принес две перегоревшие лампы - получи взамен одну новую. Кстати, этот вопрос был прописан в правительственном постановлении, но на деле не был реализован.

По словам специалиста, в развитых странах технический вопрос переработки ламп давно решен, успешно работают установки по демеркуризации. Для Таджикистана, по его словам, достаточно всего двух таких – в Хатлоне и Согде.

- Ведь извлечение ртути из отработанных ламп не только необходимо для безопасности людей и окружающей среды, это еще и выгодно, - говорит эколог.

Ряд экологов Таджикистана для изыскания средств на установку необходимого оборудования предлагают облагать дополнительными налогами фирмы и предпринимателей, занимающихся завозом энергосберегающих ламп и оборудования, содержащего вредные металлы. Они считают, что именно фирмы, импортирующие эти лампы, должны отвечать и за процесс утилизации. Как это принято в западных странах, где поставщик или производитель несет ответственность за последствия.

Но для Таджикистана этот вопрос пока остается открытым, а мы продолжаем травить ртутью себя и окружающий мир.