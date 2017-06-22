АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В отеле «Serena» продолжится второй Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF-2017). На форуме обсуждаются вопросы кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS-индустрии и расширения доступа к интернету, также будут рассмотрены глобальные и национальные подходы к управлению Сетью.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 ИЮНЯ

2009 - В Душанбе задержан один из руководителей религиозного движения «Салафия» Мулло Сироджиддин и 40 его последователей.

2010 - На главной площади Хорога демонтирован памятник В. Ленину.

2014- Экономический суд Хатлонской области принял решение о признании недействительной сделки по купле-продаже «Таджиказота».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –23 ИЮНЯ

1946 – Родился ученый-востоковед, член-корреспондент Академии наук, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Джурабек Назриев.

1949 – Родился журналист-фельетонист, лауреат премии Лахути Хабибулло Ёров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без существенных осадков, местами гроза. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 28-33 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 13-18 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 29-31 тепла.