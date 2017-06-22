В городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд у входа в банк взорвался заминированный автомобиль.

Сегодня на территории южной афганской провинции Гельманд у отделения банка прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 29 человек и пострадали ещё более 50.

Как сообщает Афганистан.ру, инцидент произошёл примерно в 12 часов дня на территории города Лашкаргах, являющегося провинциальным административным центром. У здания банка был взорван заминированный автомобиль, однако имела ли место атака смертника или дистанционное приведение в действие взрывных устройств, в первичных отчётах не уточняется.

Впоследствии потерпевшие были эвакуированы в госпитали. В числе потерпевших есть как мирные жители, так и военнослужащие. Местные власти опасаются, что впоследствии число потерь может возрасти.

До настоящего времени ни одна группировка непримиримой вооружённой оппозиции не взяла на себя ответственность за взрыв, послуживший причиной многочисленных человеческих жертв.