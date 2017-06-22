На официальном сайте Минобороны России начал работу специальныйраздел, посвященный событиям 22 июня 1941 года - началу Великой Отечественной войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства, сообщает Интерфакс.

"Уникальные, ранее никогда не публиковавшиеся архивные документы содержат ответы командующих округами, армиями, командиров корпусов и дивизий, осуществлявших управление в первые дни войны, на пять ключевых вопросов, подготовленных Военно-историческим управлением Генерального штаба Советской Армии", - говорится в сообщении, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ответах советских командиров содержится информация о ходе развертывания войск Прибалтийского, Киевского и Белорусского особых военных округов по "Плану обороны государственной границы 1941 года" и степени готовности оборонительного рубежа по линии государственной границы к началу войны, отмечается в сообщении.

Всего цикл содержит более 100 страниц рассекреченных воспоминаний советских военачальников, среди которых - маршал Советского Союза Иван Баграмян, который в июне 1941 года встретил войну в должности начальника оперативного отдела штаба Киевского особого военного округа (Юго-Западного фронта).

Особый интерес, отмечают в Минобороны, вызывают воспоминания заместителя начальника разведывательного отдела штаба Прибалтийского особого военного округа (Северо-Западного фронта) Кузьмы Деревянко, в которых дана оценка качества обеспечения разведданными командования округа и фронта накануне войны.