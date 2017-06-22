В Душанбе в честь Иди Рамазон проходит ярмарка по продаже сельхозпродукции. Как уверяют в мэрии, цены на товары там на 30 процентов ниже чем на рынках. Ярмарки проходят на всех рынках города.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали в честь Иди Рамазон поручил организовать ярмарки по продаже сельхозпродукции из регионов страны. Цены на товары там 30 процентов ниже, сообщили «АП» в пресс-службе столичной администрации.

Ярмарки будут проходить три дня, начиная с сегодняшнего, на рынке «Мехргон» (бывший Пойтахт-90), на площадке у рынка «Караболо», на рынке «Шохмансур», «Саховат», «Фаровон», то есть на всех рынках города.

Ярмарки организованы на входах на рынки, в специальных палатках, тут же имеются плакаты с соответствующим содержанием. «К сожалению многие покупатели не отличают сам рынок от ярмарочных площадок, покупают продукты на рынке, а потом говорят, что на ярмарке цены были такие же, как и на рынке. Например, сегодня на ярмарке у рынка «Шохмансур» огурцы стоили 1,5 сомони, на самом рынке 2,5 сомони», - добавили в мэрии.

Напомним, праздник в честь окончания священного месяца Рамазан — Ид аль Фитр - будет отмечаться в Таджикистане 26 июня. И как правило за несколько дней до праздника на всех рынках страны резко поднимаются цены на продовольственные товары.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus