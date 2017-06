To complete construction of the Roghun hydroelectric power plant (HPP) Tajikistan intends to issue US$1 billion worth of equities for selling them in international financial markets. Deputies of Tajikistan’s lower house (Majlisi Namoyandagon) have endorsed the government’s proposal on issuance of equities for circulation in international financial markets.

