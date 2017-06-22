Две трети россиян, опрошенных «Левада-центром», считают, что Советский Союз мог одержать победу во Второй мировой войне и без помощи союзников. Такой ответ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании, дали 63 процента респондентов.

Важную роль союзников признали 28 процента респондентов, еще 9 процентов затруднились ответить на этот вопрос, пишет «Медуза».

Ответственность за многомиллионные потери со стороны СССР в этой войне большинство россиян объясняют внезапностью нападения Германии (36 процентов) или же ее военным и техническим превосходством (24 процента).

12 процентов участников опроса заявили, что многомиллионные потери связаны с действиями тогдашнего руководства СССР, которое «не считалось с жертвами», а 10 процентов участников опроса — со слабостью и неумелостью советского командования.

В 2011 году, отмечает РБК, в ходе аналогичного опроса «Левада-центра» многомиллионные потери связывали с жестокостью советского руководства 18 процентов респондентов, а в 1997 году — 34 процента.

Опрос «Левада-центра», приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, был проведен 19–22 мая 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов.