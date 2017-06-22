В офисе Федерации футбола Таджикистана состоялась презентация книги бывшего главного тренера душанбинского «Памира» Марка Исаевича Туниса - «Психологическая устойчивость футболистов».

Перед презентацией Марк Исаевич рассказал «АП» об истории создания книги и о своей жизни в Канаде, где он проживает в настоящее время. Как известно, он покинул Таджикистан после распада СССР, некоторое время жил и работал в России и Израиле.

- У этой книжки история такая, – говорит Марк Тунис. - В 2008 году я переехал в Канаду из Израиля, где было мне хорошо. Но дети эмигрировали в Торонто, а мне одному остаться в Израиле не было смысла. С другой стороны, меня за еврея никто не воспринимал, так как у меня мама русская. В Израиле национальная принадлежность определяется по материнской линии. В Канаде говорю знакомым: сюда я переехал не ради куска колбасы, а из-за того, что потерял родину – СССР. Мне говорят, что ты, мол, человек старый, отдыхай и спи. А я не могу спать. Взял и написал книжечку «Психология вратаря». Мне кажется, что она самая удачная. После успеха книжки я решил взяться за психологию футбола в целом. Директор высшей школы тренеров в Москве Андрей Лексаков после публикации «Психологии вратаря» говорит мне: «У меня есть литература по физиологии, технике и тактике футбола, методике обучения, однако мало пособий по психологии футболистов. Попробуйте написать, раз вы уж начали». Буквально за год-полтора я написал книгу о психологии футбола, ее перевели на английский. Вторая книга тоже ушла нарасхват.

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Проблема психологической устойчивости футболистов обозначилась в продолжении моей книги «Психология футбола», задача которой состояла в расширении психологического образования участников футбольной деятельности. Чтобы идти дальше, необходимо изучать более глубоко и подробно «подводные камни», которые присутствуют практически у большинства футбольных команд. Это можно сравнить с выпускником медицинского вуза, который продолжает свою учёбу в ординатуре дабы глубже познать определённую отрасль медицины. Я уверен в том, что много знаний не бывает; как говорил Сократ: «Я знаю, что ничего не знаю». Отсюда возникла новая книга - «Психологическая устойчивость футболистов». Она посвящена памяти моих учеников, профессиональных футболистов Леонида Кириленко, Геннадия Черевченко, Александра Погорелова, Геннадия Ичевского и Ахмаджона Ёрмамадова. Из-за того, что книга посвящена моим ученикам, в Москве попросили убрать это предисловие, сказали, эти ребята незнакомы российской футбольной общественности. Я отказался, и книгу с помощью ФФТ и друзей напечатали в Душанбе. Отдельное спасибо руководству федерации, вице-президенту Дилшоду Джураеву, старался мой ученик, активист футбола Азимджон Якубов, помощь оказали бывшие игроки «Памира» Нариман Палабуюк и Мухсин Мухамадиев.

После презентации Марк Тунис ответил на вопросы журналистов.

- Марк Исаевич, кроме как презентовать свою книгу, что еще потянуло вас посетить Таджикистан?

- Кроме книги, у меня много причин посетить Душанбе. Я долго не бывал на могиле дочери, которая похоронена здесь. Я побывал на кладбище. Благодаря друзьям ее могила содержится в чистоте, спасибо им. Я почтил ее память. Увидел родной Таджикистан, встретился с друзьями. Ужасно скучал по Таджикистану. И теперь со спокойной душой вылетаю домой. Скажу еще, что меня удивил город Душанбе – в 2004 году, когда я приезжал сюда, он был в ужасном состоянии. А сейчас душа радуется, увидев чистоту и опрятность некогда моего города. Молодцы!

- Вы посетили матч Таджикистан – Филиппины в отборочном раунде Кубка Азии в Душанбе. К сожалению, наши футболисты уступили. Каково ваше мнение об этом матче?

- Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет. Такая же проблема во всех странах бывшего СССР. Надо растить потихоньку новое поколение футболистов. Этот процесс очень длительный.

- Вспомните интересный случай, связанный с вашей работой в Таджикистане.

- Я работал в Таджикистане более 30 лет. Случаев так много, даже не знаешь, о каком из них рассказать. Давайте вспомню Леонида Кириленко. Однажды он купил «Москвич». Но никак не мог научиться ездить на нем. Машина небольшая, а он высокий ростом, еле помещается в ней. Привезли машину на базу. Миша Салихов говорит ему: «Ты прокачку сделал? А то машина ездить не будет». Люсик (его так звал я) изумляется: «Какую прокачку?». Миша говорит: «Вот сюда нужно поставить насос, - и показывает место под сиденьем, - и нужно качать. Потом машина поедет». Люсик ничего не соображает, устанавливает насос, куда ему указали, и начинает качать его изо всех сил. Рядом стоит вся команда, и все со смеху умирают, а Кириленко весь в поту продолжает качать воздух. После того как он порядочно изматывает себя, ему говорят: «Все, хватит. Теперь машина поедет».

- Какой город вдохновил вас на тренерскую работу?

- Канибадам. Это город, где я начал карьеру. Ради команды этого города в те годы я отказался от более выгодных предложений от других команд, например, чкаловского «Памира». Там мне обещали квартиру, но я не пошел. Сейчас это трудно объяснить нынешнему поколению, которое ставит выше материальные условия.

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Во время встречи Азим Якубов подарил Марку Тунису сигнальный экземпляр своей книги об истории душанбинского «Памира». А ученики Марка Исаевича поделились своим мнением о книге «Психологическая устойчивость футболистов» и ее авторе.

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Дилшод Джураев, вице-президент ФФТ: «Данная книга послужит импульсом для развития таджикского футбола. В самом деле, мы часто обсуждаем психологическую сторону наших футболистов и часто не находим решения. Думаю, наши тренеры получат ответы на большинство своих вопросов, прочитав эту книгу».

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Шариф Назаров, бывший главный тренер «Памира»: «Роль психологии в подготовке футбольных команд является одним из важнейших компонентов, влияющим как на индивидуальный игровой уровень футболиста, так и на результаты команды в целом. Вопросы психологической устойчивости личности имеют для футболиста огромное практическое значение, поскольку устойчивость нашей психики сохраняет личность от психологических потрясений, создаёт основу внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой работоспособности. В книге Марка Туниса представлены все нюансы этого процесса и, насколько мне известно, впервые преподнесены в таком подробном виде. С автором мы знакомы более 50 лет, и я знаю его, как вдумчивого тренера, успешно работавшего в наши незабываемые советские футбольные времена. В последние несколько лет автор вплотную занимается спортивной психологией, написал несколько книг, связанных с психологией футбола. Надеюсь, что и к данной книге с интересом отнесутся участники футбольной деятельности.

Я многое перенял от Марка Исаевича. В 1988 год, когда «Памир», обыграв «Даугаву» 2:0, досрочно завоевал путевку в высшую лигу. Но перед матчем была напряженная психологическая обстановка. Я беспокоился. Думаю, что мне сказать ребятам, чтобы они выполнили задачу. Вспомнил Марка Исаевича и представил, чтобы сказал он перед этим судьбоносным матчем. Я на установке говорю им: «Ребята, через полтора часа вы можете стать героями. Не упускайте такую возможность, которая дается жизнью всего лишь раз».

Пожелал им удачи и больше ничего не сказал. Игроки справились с этой задачей и сразу после матча мы уже купались на лучах славы.

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Алиахмад Мирзоев, ветеран таджикского футбола: «Когда меня в далекие 70-е годы представили Марку Исаевичу, он работал тренером «Вахша», он спросил мое имя. Отвечаю «Алиахмад». А он с юмором: «Какое длинное арабское имя у тебя. Можно назвать тебя Аликом?». Вот так пошло – все в команде стали меня назвать Аликом. Вообще чувство юмора у Марка Исаевича всегда спасало нас от пессимизма. Однажды мы играем в городе Махарадзе в Грузии. Марк Исаевич перед матчем спрашивает у нас все ли в порядке. Сулаймон Бобокалонов жалуется на боль в ногах. А Тунис режет по прямому: «Сулик-Джан, хорошая нога не должна болеть, а плохую не жалко. Иди, готовься к игре!». Вся команда смеется, а Сулаймон идет готовиться и играет в том матче отлично».

Все вопросы команды Тунис умел решать в короткое время. Был на «ты» со всеми руководителями республики.

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Шариф Давлатов, ветеран таджикского спорта:

«Я долгие годы работал руководителем комитета спорта в Кулябской и Курган-Тюбинской областях. Будучи студентом физкультурного института, помню его лекцию. Тогда он говорил нам – мы изучаем четыре аспекта футбола - физический, технический, тактический, психологический. После некоторой паузы он добавил: есть еще пятый аспект – материальная заинтересованность игроков. Этот аспект вы не изучите ни в каких учебниках». Это было принято студентами с юмором, потом жизнь доказал правоту мудрого тренера. Это толкнуло меня изучить экономику спорта, достал книги по этой тематике, в общем в дальнейшей работу советы Марка Исаевича сильно мне помогли. Книга, которая сегодня была презентована Марком Исаевичем, думаю, станет одной из настольных книг каждого нашего тренера».

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Ширинджон Мамадсафоев, генеральный секретарь Федерации дзюдо:

«На меня большое влияние оказал тренер Марк Тунис. Он впервые включил в основной состав «Памира». В личной жизни были у меня проблемы, да и скорость у меня не была идеальной. Я понял, что мне нужно завязать с карьерой профессионального игрока. Затем поиграл в любительских командах. Удивительная встреча с Тунисом произошла через полтора года, когда я возвратился из армии. В один день кто-то стучит в дверь, открываю, передом мной стоит сам тренер Тунис. Я был очень взволнован и удивлен, так как он никогда не был у меня дома. Чуть ли не согласился на его предложение стать вновь игроком кургантюбинского «Пахтакора», но все же отказался».

Мухсин Мухамадиев, главный тренер «Истиклола»: «Марк Исаевич многое сделал для таджикского футбола. Мое знакомство с ним произошло в 79-м году, когда он был главным тренером «Памира». Мы с отцом зашли в раздевалку, тогда я еще был ребенком. Он говорил отцу: «Корми его, он будет играть. Самое главное – сон и питание». Тогда никто не знал, что я буду играть за «Памир». Когда мне исполнилось 16 лет, приглашают играть в «Вахш». Тренером был как раз Марк Исаевич, которого я знал. Он в команде все делал настолько грамотно, тогда был ценз - обязательно два молодых игрока должны были играть дома. Тунис заранее нас подтягивал, зная, что через год или два мы будем ему нужны. Чтобы мы почувствовали атмосферу в команде, были психологически готовы слиться со взрослыми игроками в единую команду. Он так постепенно вводил игрока в основной состав. Эта книга для нас тренеров большое подспорье.

Тунис относится к категории тренеров – мотиваторов, насколько его слова действовали на игроков. Два-три вовремя подсказанных слова решают многое. Марк Исаевич будучи мастером слова и знатоком психологии умел настраивать игроков.

ДОСЬЕ

Тунис Марк Исаакович

Родился: 30.06.1938 г.Одинцово Московской области, выпускник ГЦОЛИФК

Гражданство: СССР, Россия, Канада

Амплуа: Вратарь.

Играл за команды ДСШ (Зарайск, 1951-54), «Локомотив» (Москва, дубль, 1954-55), СКИФ (Москва, 1956-59).

Работал в качестве тренера, старшего тренера, начальника команды следующих клубов:

«Ирригатор» (Канибадам, 1960-63), «Курама» (Табошар, 1964-65), «Пахтакор», «Вахш» (Курган‒Тюбе 1965-66; 1969-70;1978; 1982-83; 1987-90), «Энергетик», «Памир» (Душанбе, 1967-68; 1970-75; 1978-81; 1991-92), «Автомобилист» (Термез, 1976-77), «Нефтянник» (Фергана,1984), «Знамя труда» (Орехово-Зуево, 1985-86), «Авангард» (Коломна, 1992-94), «Сатурн» (Раменское, 1995-96), «Шинник» (Ярославль, 1997-98),

«Ирони» (Израиль, 1999-2002). В 2002-2007 гг. работал главным тренером сборной Израиля по футзалу.

Автор книг – «Загадки футбола», «Психология футболиста», «Психология вратаря», «Психологические особенности футбольной деятельности» и других.