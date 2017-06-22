АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- 22-23 июня в отеле «Сирена Душанбе» пройдет второй Центрально-Азиатский форум по управлению интернетом (CAIGF-2017). На форуме будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и свободы регулирования интернета, развития DNS-индустрии и расширения доступа к интернету, также будут рассмотрены глобальные и национальные подходы к управлению Сетью.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 ИЮНЯ

1941 - Начало Великой Отечественной войны (1941-1945).

1931 – В Худжанде открылся историко-краеведческий музей.

1958 – В Сталинабаде открылась чайхана «Рохат».

1962 - Открытие VI съезда архитекторов Таджикистана.

2001 - Под кодовым названием «Молния» началась операция по ликвидации бандформирований, возглавляемых Р. Сангиновым и М. Муаккаловым.

2003 – В Таджикистане проведен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию государства. Около 93% избирателей одобрили внесение поправок в Основной закон РТ, продлившие президентский срок.

2010 - Концессионное соглашение между Таджикистаном и компанией «Инновейтив Роуд Солюшнс ЛТД» (IRS) признанно законным;

2011 - В Душанбе футбольные фанаты вновь устроили беспорядки после матча команд высшей лиги «ЦСКА-Памир» (Душанбе) и «Равшан» (Куляб), который завершился со счетом 2:3 в пользу «Равшана»;

ДНИ РОЖДЕНИЯ –22 ИЮНЯ

1931 – Родился певица, Народная артистка Таджикистана Лайло Шарифова.

1936 – Родился государственный деятель Иззатулло Хаёев (председатель Совета Министров Таджикской ССР).

1945 – Родилась кинорежиссер Елизавета Кимёгарова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 17-22 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 27-32 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.