В Душанбе в честь Международного дня музыки, который отмечается сегодня, состоится концерт классической музыки. Он пройдет под открытым небом, на площади 800-летия Москвы возле театра оперы и балета, и начнется в 18:30.

Концерт проводится по инициативе Культурного центра «Бактрия» при поддержке посольства Франции в Таджикистане.

По данным Минкультуры Таджикистана, в программе концерта - выступление творческих коллективов «Авесто», «Садои пойтахт», «Ножан», «Навои Дарвоз», «Бародарон» и группы Иззата Шарифи.

В Таджикистане Всемирный день музыки отмечается уже 13 лет и на сегодняшний день Таджикистан является единственной странной в СНГ, где организовываются в этот день праздничные мероприятия.

«Праздник музыки» был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. Основными характерными чертами праздника являются бесплатные выступления профессионалов и любителей на одной сцене. До сегодняшнего дня его стали отмечать более 120 стран мира.