Жанр фантастика, боевик, триллер, приключения
Страна США
Режиссёр: Майкл Бэй
В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Изабела Монер, Стэнли Туччи
Премьера в Душанбе: 22 июня, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
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