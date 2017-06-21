Известный таджикский спортсмен Комроншох Устопириен стал отцом. О рождении сына у дзюдоиста сообщается на странице в Фейсбуке Amriddin Sport In Tjk. Сам спортсмен об этом своей «достижении» на странице в соцсети не сообщил.

Amriddin Sport In Tjk написал, что малыша назвали Мухаммадом. На странице также опубликовано фото, где спортсмен держит в руках новорожденного, с подписью "Падари Мухаммад".

Фейсбук

Напомним, "АП" ранее писала, что Комроншох женился 18 сентября 2016 года. Свадьба прошла в Джабборасуловском районе Согда.

Свадьба Комроншоха. Слева от спортсмена - его отец Усто Устопириён, справа - его нынешний тренер Владимир Ельчанинов Соцсети

Комроншох Устопириён родился 7 января 1993 года в Горно-Матчинском районе Согдийской области.

В 2015 году окончил факультет физической культуры Государственного Худжанского Университета.

С 2012 года занимается дзюдо. Первым его тренером является его отец Усто Устопиров, а потом тренером стал его брат Фаридун Устопиров. В настоящее время тренируется под руководством Владимира Ельчанинова.

Совсем недавно, в мае нынешнего года Комроншох завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по дзюдо в Гонконге. Выступая в весовой категории до 90 кг, Устопириён на пути в финал одержал победу над Аллиханом Ганамом, выступившим под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), Мухаммадкаримом Хуррамовым из Узбекистана и Шоичиро Муканом из Японии. В схватке за «золото» 27 мая Комроншох победил спортсмена из Казахстана Ислама Бозбаева и стал двукратным чемпионом Азии.

Кстати, Устопириён в конце марта 2017 года на два года был отстранен от участия во всех состязаниях по национальной борьбе внутри Таджикистана за неспортивное поведение во время соревнований по национальной борьбе. Отстранение последовало после скандальной схватки между Комроншохом Устопириёном и Саидджалолом Саидовым.

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