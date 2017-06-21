В культурно-историческом комплексе «Кальаи Хучанд» города Худжанда состоялся фестиваль-конкурс цветов. Победителем конкурса стали садоводы Худжанда.

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В мероприятии приняли участие председатель области Абдурахмон Кодири, председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода, а также гости из зарубежных стран, приехавшие на Международную торговую ярмарку «Сугд- 2017», жители области.

Абдурахмон Кодири поблагодарил всех руководителей управлений по благоустройству города за вклад в проведение данного мероприятия, а также все организации и учреждения, принявшие участие в данном мероприятии.