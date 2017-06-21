Руководство филиала «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” в Таджикистане сообщает о внедрении новой толлинговой системы на автотрассе «Душанбе-Чанак». На месте ныне действующих плаз будут установлены новые и современные толлинговые плазы. Они, по мнению IRS, имеют ряд преимуществ.

На трассе будут установлены шесть новых плаз вместо семи действующих. Таким образом, толлинговая плаза “Майхура” будет снесена, сообщается на сайте компании. Но в скором времени будет сдана в эксплуатацию толлинговая плаза “Шахристан”, расположенная на 180-м километре автодороги “Душанбе – Чанак”.

"На проезжей части новых толлинговых плаз будет размещено по восемь полос движения – по четыре полосы в противоположных направлениях, что подразумевает под собой увеличение пропускной способности для автотранспорта", - отмечается в сообщении.

Система оплаты за проезд будет также модифицирована: возможность безналичного расчета, использование карт оплаты и специальных чипов, благодаря которым, данный процесс будет более удобным и быстрым, подчеркивают в IRS.

«К примеру, водитель, зафиксировав специальный RFID-стикер на лобовое стекло своего автомобиля, сможет проехать через плазу без остановки всего лишь снизив скорость до 15 км/ч. В это время новейшее оборудование, установленное на толлинговых плазах, зарегистрирует автомобиль и снимет предусмотренную сумму с лицевого счёта автовладельца», - поясняют в компании.

IRS отмечает, что реализация настоящего проекта не только отвечает интересам самой компании и пользователям дороги, но и способствует развитию толлинговой системы в Таджикистане: в рамках реализации проекта ожидаются инновации в области управления транспортным движением.

«Являясь ответственным за содержание автодороги “Душанбе-Чанак”, филиал уделяет данному вопросу крайне серьезное внимание», - отмечено в сообщении.

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