Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники. Уормбир умер в 21:20 по московскому времени в больнице Цинциннати, пишет Медуза.

22-летний Уормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга.

По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в 2016 году его приговорили к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката.

13 июня Северная Корея вернула США 22-летнего Отто Уормбира — студента, осужденного за кражу пропагандистского плаката и приговоренного к 15 годам каторги.

В КНДР заявили, что освободили его «из гуманитарных соображений». В Америку Уормбир вернулся в вегетативном состоянии, в котором находился уже больше года.

По прибытии в США Отто Уормбира сразу же отправили в больницу. 15 июня были объявлены первые результаты обследования. Магнитно-резонансная томография выявила у 22-летнего студента «обширную гибель тканей» всех отделов головного мозга.

Состояние Уормбира врачи медицинского центра Университета Цинциннати описали как «невосприимчивое бодрствование»: молодой человек периодически открывает глаза и моргает, но не реагирует на окружающих и вообще не подает «никаких признаков того, что понимает человеческую речь».

В американской клинике сразу же заявили, что проведут полное обследование, поскольку у врачей «нет оснований верить версии событий», изложенной КНДР. Представители Северной Кореи утверждали, что Отто Уормбир заразился ботулизмом, а вскоре после этого принял снотворное и впал в кому. Никаких признаков инфекции американские врачи не обнаружили. Вероятнее всего, смерть клеток мозга наступила в результате остановки сердца, причиной которой могла стать передозировка лекарств.

В прессе появлялись сообщения, что в заключении Отто Уормбира избивали, однако медицинское обследование в США не выявило следов травм или переломов. На основании отсутствия травм врачи и пришли к заключению, что к остановке сердца, скорее всего, привело отравление лекарственными препаратами.

Как пишет The New York Times, родители студента сразу после вынесения ему приговора регулярно встречались с политиками и дипломатами, в том числе с представителями Швеции, которая взяла на себя роль посредника в общении между КНДР и США. Мать Отто Уормбира встречалась с госсекретарем США Джоном Керри. При этом семья студента не рассказывала о своих усилиях журналистам, поскольку чиновники рекомендовали им «не поднимать шум» — видимо, чтобы не спровоцировать КНДР.

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