Столицы Таджикистана и Казахстана впервые связал пассажирский поезд. Но курсировать он будет только три месяца, на время проведения в Астане выставки ЭКСПО-2017.

Первый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Душанбе-Астана, 19 июня прибыл в столицу Казахстана, сообщил «АП» заместитель начальника предприятия по перевозке пассажиров ГУП «Таджикская железная дорога» Каримджон Муминов.

По его словам, состав из девяти вагон выехал из Душанбе 15 июня и прибыл в Астане вечером 19-го, проведя в пути четверо суток.

Пассажирские поезда по данному маршруту будут отправляться один раз в неделю и курсировать только 3 месяца — на время прохождения международной специализированной выставки «EXPO-2017 Астана», то есть до 10 сентября текущего года.

«Если данный маршрут будет востребован пассажирами обеих страны, стороны могут договориться о том, чтобы сделать пассажирские поезда регулярными», - добавил представитель «Таджикской железной дороги».

Поезд из Душанбе будет отправляться по четвергам, из Астаны - по понедельникам. Стоимость билета в одну сторону зависит от времени покупки билета. Если пассажир приобрел билет за месяц до поездки, то его стоимость будет составлять 927 сомони. Если билет куплен за 10 дней, то соответственно его стоимость будет выше.

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