Директора московского гостевого дома «Таджикистан» нашли мертвым на чердаке гостиницы в центре столицы. Он был доставлен на родину в Фархорский район, где и был похоронен.

Тело 40-летнего Бахрома Мухиддинова было обнаружено на чердаке гостевого дома «Таджикистан» в Москве, который он возглавлял несколько лет.

Труп обнаружил замдиректора заведения, сообщают российские СМИ. «Мужчина рассказал, что в чердачном помещении на восьмом этаже гостиницы обнаружил тело 40-летнего директора гостевого дома», - сообщил источник, не уточнив причины смерти погибшего.

Как сообщили «АП» в таджикских правоохранительных органах, причиной смерти стал суицид. «Поэтому тело выдали родственникам практически сразу. Бахром Мухиддинов повесился. Его уже похоронили в родном Фархоре», - сообщил источник.

Бахром Мухиддинов был средним братом известных в Таджикистане предпринимателей, которые свой бизнес ведут в основном в России.

В 2012 году брат Бахрома, Диловар Мухиддинов построил на свои деньги в Фархоре современную трёхэтажную школу. На деньги Мухиддиновых в Фархоре были также построены медицинский центр, больница и роддом, были асфальтированы 15 км дороги между джамоатом Гайрат и райцентром.

Пресс-служба президента РТ Начало строительства школы в Фархоре. На фото президент Эмомали Рахмон и предприниматель Диловар Мухиддинов.

Диловар вместе с братьями уже 30 лет живет и работает в России. Ему принадлежат несколько транспортных и инвестиционных компаний, в том числе «Транс-Евразия».

В конце мая этого года в Фархоре практически дотла сгорел рынок, который принадлежал братьям Мухиддиновым. Диловар Мухиддинов, старший из братьев, заявил, что восстановит весь рынок за свой счет, чтобы обеспечить местных предпринимателей рабочими местами. Ущерб от пожара оценен в 350 тысяч сомони.

Стоит напомнить, гостевой дом «Таджикистан» уже давно отошел мэрии Москвы.

В ноябре месяце прошлого года в нижней палате парламента Таджикистана, когда речь зашла о том, какое количество гособъектов Таджикистана находится за пределами страны, представитель Госкомимущества страны не смог предоставить подробную информацию.

На что спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров заявил, что 15 лет назад, воспользовавшись нерасторопностью таджикских чиновников, мэрия Москвы взяла на свой баланс гостевой дом «Таджикистан», который еще с советских времен был собственностью Таджикистана.

«Сегодня мы платим за аренду этого гостевого дома», - добавил тогда Зухуров.

Гостевой дом «Таджикистан» — это семиэтажное здание XIX века, расположенное в культурном центре Москвы, в шаговой доступности от Красной площади и Кремля.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus