Со 2 по 10 июля в Таджикистане пройдет турнир под эгидой Центрально-азиатской футбольной Ассоциации среди юношеских сборных «CAFA Cup-2017 – U-15».

Помимо юношеской сборной Таджикистана в турнире примут участие команды Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Таджикистана.

Согласно регламенту, соревнования пройдут по круговой системе в один круг. Победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

Всего на турнире «CAFA Cup-2017 – U-15» для стран-участниц Центрально-азиатской футбольной Ассоциации будут проведены 15 матчей. Большинство игр – 10 – примет Центральный стадион Гиссара, где завершается работа по укладке нового искусственного газона.

Еще пять встреч пройдут на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

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