Ранним весенним утром, далеко в поле, на окраине Вахдада, виден силуэт молодой женщины, начавшей полевые работы. Она бережно высаживает каждое зернышко, надеясь, что вскоре они укоренятся и начнут расти. Женщина ловко работает руками, торопясь завершить посев до полуденной жары. Утомленная, но довольная Сувайдо, 34-летняя беженка из Афганистана, возвращается домой, где еще утром она оставила спящими двоих детей.

Прошло восемь лет с тех пор, как Сувайдо и ее дети приехали в Таджикистан из неспокойного Афганистана, поселившись на окраине Вахдада, что в 30 км от Душанбе. Ее история трагична, но не является редкостью для таких женщин как она.

«Я была жизнерадостной 16-летней девочкой, когда пришли талибы и под дулом автоматов увезли меня из родительского дома в Кундузе. Так, я стала второй женой намного старшего меня мужчины, у которого уже была жена, дети и даже внуки. Не было ни празднования, ни свадебного платья, ничего ... » - со слезами вспоминает Сувайдо.

«Меня постоянно унижал мой муж и его первая жена, я стала их прислугой, выполняющей всю работу по дому с раннего утра до ночи. Я была глубоко несчастна, моя жизнь была невыносима».

Хотя Сувайдо чувствовала себя оказавшейся в ловушке, как и множество других афганских женщин, она никогда не теряла надежды на обретение свободы.

Муж Сувайдо умер четыре года спустя, оставив ее с дочерью и сыном. Согласно традиции, она должна была выйти замуж за одного из братьев своего мужа. Сувайдо категорично отказалась вступить в такой брак. Разгневанные ее поведением, родственники мужа расправились с двумя братьями Сувайдо. Зная, что талибы не оставят их в покое и будут продолжать преследовать их семью, в 2009 году Сувайдо вместе со своими детьми, родителями и братом бежали из Афганистана и нашли убежище в соседнем Таджикистане.

На сегодняшний день в Таджикистане проживает около 3000 лиц, ищущих убежище и беженцев, преимущественно из Афганистана. Подписав Конвенцию о статусе беженца 1951 года и приняв национальный закон о беженцах, Правительство Таджикистана предоставляет защиту и доступ к здравоохранению, образованию и возможность заработать средства к существованию для людей, которые бежали от насилия, жестокости и конфликтов в своих странах.

По прибытию в Таджикистан Сувайдо и ее семья получали помощь от общественной организации «Дети, беженцы и уязвимые граждане» (RCVC), партнера УВКБ ООН. Благодаря неустанным усилиям партнеров, гражданского общества, а также гостеприимству таджикского народа, лица, ищущие убежище и беженцы, особенно уязвимые семьи, обрели кров и постепенно восстановили свою жизнь.

Сувайдо и ее дети смогли найти и арендовать небольшой дом, но было очень сложно сводить концы с концами. Однако Сувайдо осознавала, что не может рассчитывать на постоянную помощь и должна зарабатывать себе на жизнь.

«Я бралась за любую работу, которую могла найти. Раньше я работала посудомойкой на свадьбах, теперь я домработница в семье».

В прошлом году глядя на пахотные поля перед ее домом Сувайдо, задумала арендовать четыре сотки земли для земледелия, чтобы пополнять свой семейный доход. Сельское хозяйство не было чуждым для нее, еще в родном Афганистане Сувайдо трудилась на земле. Со своей стороны, Общественная организация RCVC, предоставили Сувайдо небольшой грант, чтобы помочь начать ей свое дело. «Мои соседи, таджики, были удивлены тем, как я смогла очистить землю от камней и мусора, измельчить и подготовить почву».

В этом году Сувайдо посадила бамион, известный только в Афганистане и ориентированный на местный рынок сообщества беженцев. Сувайдо ценит маленькие победы в жизни. Ее оптимизм помогает ей поддерживать свою семью, оставляя все невзгоды в прошлом. Дети Сувайдо, 16-летняя Лидо и 12-летний Нурулло, посещают школу в Таджикистане, хотя их мама не имела возможности учиться в школе. Понимая, что уже никогда не сможет вернуться в Афганистан, Сувайдо планирует ходатайстовать перед Правительством Таджикистана о предоставлении ей гражданства.

«Я уже здесь стала таджичкой за эти годы, освоила местные традиции и образ жизни таджиков», - улыбается Сувайдо. «Хотя жизнь непростая, здесь я чувствую себя гораздо свободней. В Афганистане я чувствовала себя в заточении.

Сувайдо хочет, чтобы у ее детей была лучшая жизнь, и они не испытывали тех трудностей, выпавших на ее долю. Сувайдо не знает, что ждет ее в будущем, но с каждым высаженным семенем бамиона она посеяла семена надежды на светлое будущее.

УВКБ ООН, Агентство ООН по делам беженцев работает над тем, чтобы каждый человек, вынужденный спасаться бегством, был защищен и смог построить для себя лучшее будущее. Во Всемирный день беженцев, отмечаемый ежегодно 20 июня, Представительство УВКБ ООН в Таджикистане отдает дань мужеству и целеустремленности миллионов беженцев. История Сувайдо - это история мужества и стойкости в ежедневной борьбе за достойное существование.