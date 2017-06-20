51-летний гражданин Таджикистана Хасан Юсуфов, казненный в КНР в январе 2016 года.

В Пекине 19 июня состоялся обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц, который был подписан 13 сентября 2014 года в городе Душанбе. В силу договор вступит 19 июля.

19 июня в министерстве иностранных дел КНР посол Таджикистана Парвиз Давлатзода и заместитель главы МИД Китая Лю Чжэньминь обменялись грамотами о ратификации Договора между РТ и КНР о передаче осужденных лиц. Договор был подписан еще 13 сентября 2014 года в Душанбе, сообщает управление информации МИД Таджикистана.

Согласно положению статьи 20 подписанного Договора, он вступает в силу на тридцатый день со дня обмена ратификационными грамотами, то есть 19 июля 2017 года.

Стоит напомнить, что в Китае в январе 2016 года был казнен гражданин Таджикистана.

51-летний гражданин Таджикистана Хасан Юсуфов, приговоренный китайским судом к смертной казни по обвинению в незаконном обороте наркотиков, был казнен утром 28 января. Усилия внешнеполитического ведомства в смягчении приговора были безрезультатными.

Юсуфов занимался бизнесом и осуществлял поставки товаров из Китая в Таджикистан. Пять лет назад он был задержан в китайском городе Урумчи по обвинению в контрабанде наркотиков. Позднее китайский суд вынес ему смертный приговор.

Ранее Баходур Юсуфов, родной брат казненного, сообщил, что его брат не причастен к незаконному обороту наркотиков. «Он был обманут одной женщиной на рынке. Он был задержан полицией в Урумчи в то время, когда переносил сумку из одного места в другое. В этой сумке и были обнаружены наркотики», - заявил Баходур Юсуфов.

Тело казненного было доставлено в Душанбе из Урумчи рано утром 3 февраля 2016 года.

Обычно китайские власти не отдают родственникам тела казненных ими людей, однако усилиями посольства Таджикистана в Китае удалось в порядке исключения получить его тело для захоронения на родине.

По данным таджикских властей на февраль 2016 года, в китайских тюрьмах отбывали наказание 15 граждан Таджикистана, из которых 7 женщин.

Соглашение между Таджикистаном и Китаем о возвращении осужденных, подписанное в Душанбе в 2014 году, было ратифицировано в мае 2015 года. После ратификации документа информации об обмене осужденными между Таджикистаном и Китаем не поступало почти два года.

Согласно законодательству Китая, преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков предусматривают строгое наказание.

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