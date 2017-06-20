До конца этого года всех хозяйствующих субъектов, в том числе и частные предприятия и организации, Нацбанк якобы обязал перейти на безналичный способ выплаты заработной платы работникам с использованием банковских платежных карт, о чем «АП» сообщила группа предпринимателей.

В ситуации разбирался корреспондент издания.

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратились сотрудники столичных частных компаний, которые указывают, что в середине мая их уведомили, что все частные предприятия и организации будут обязаны переводить зарплаты своих работников на банковские платежные карты.

- В последние годы происходит массовый перевод зарплат, пенсий и пособий на безналичное обслуживание. Но как быть многочисленным частным фирмам и компаниям? С чем это связано и насколько это мероприятие обоснованно? - спрашивает один из представителей частной фирмы.

- В банках цены за изготовление пластиковых платежных карт колеблются от 200 до 300 сомони. Является ли изготовление пластиковых карт платным? Если да, то какова цена за изготовление одной карты и за чей счет должна производиться оплата за изготовление карт? - интересуется другой.

По словам представителей частных фирм, многие госучреждения и практически все пенсионеры перешли на использование банковских зарплатно-пенсионных пластиковых карт. Но все они в последние годы испытывают трудности в связи с отсутствием «живых денег» в банковских терминалах. При каждом удобном случае все стараются обналичить всю сумму за один раз.

- Может случиться так, что удобного случая завтра не будет, - сетует третий наш респондент. - Ведь после перехода всех организаций на перевод заработной платы своих работников на пластиковые карточки им нужно будет простаивать очереди у банкоматов для получения наличности, для последующих расчетов за товары и услуги. А оплатить покупку с карты не всегда получается даже в крупных магазинах.

Наши собеседники задаются вопросом: в чем необходимость введения данной меры, если многие точки торговли, предприятия, предоставляющие различные услуги и товары, не имеют POS-терминалов?

Только бюджетники?

Ответы на все эти вопросы мы решили получить в Нацбанке и Налоговом комитете при правительстве страны.

В пресс-службе Нацбанка РТ нам сообщили, что согласно пункту 4 Постановления Правительства РТ от 31 декабря 2014 года №815 «О мерах расширения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт» министерства, ведомства и другие бюджетные организации обязаны обеспечить выплаты заработной платы и других приравненных к ним платежей на банковские платёжные карты работников.

- Эти меры, которые необходимы для увеличения доли безналичных расчетов в денежном обороте страны, основываются на международной практике и направлены на уменьшение доли наличных расчетов. Сокращение доли оборота наличных денег способствует прозрачности финансовых потоков, сокращению объемов теневой экономики, инвестированию средств в экономику страны и способствует более высокому уровню контроля денежной массы. Следует отметить, что чем выше суммарный объем наличных операций, тем более низок уровень контроля денежных потоков со стороны государства.

Вместе с тем в пресс-службе НБТ отметили, что пункты Постановления не охватывают частные, коммерческие и внебюджетные предприятия и организации и что ни о каких временных рамках (до 2018 года) никогда речи не было, в том числе и в названном постановлении правительства.

Цены бывают разные

Относительно цен на изготовление пластиковых карт пресс-служба НБТ сообщает, что при изготовлении и распространении платежных карт кредитные организации тратят определенные средства. Цены при предоставлении и распространении банковских платежных карт зависят от того, к какой платежной системе относится карта, которая выдается кредитной организацией. Например, цены на платежные карты Национальной платежной системы «Корти милли» варьируются от 5 сомони до 20 сомони. На сегодняшний день большинство зарплатных проектов госструктур и бюджетных организаций реализуются в рамках национальных платёжных карт, и многими кредитными организациями такие карты выдаются бесплатно. Следует отметить, что платежные карты в рамках пенсионного проекта ГСБ РТ «Амонатбонк» также выдаёт бесплатно.

Цены на наиболее распространенные платежные карты класса Electron международных систем варьируются в пределах 50–80 сомони. Цены на карты международных платежных систем зависят от вида и класса карт. Например, карты класса премиум, такие как «Голд», «Платинум», «Инфинити» и другие, которые подчеркивают статус своих держателей, являются дорогими, так как предоставляют их держателям широкий перечень услуг и возможностей.

«Не примете карты - накажем!»

Говоря о мотивах расширения безналичных расчетов, пресс-служба НБТ указала, что основным мотивом принятия постановления правительства «О мерах расширения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт» является стремление предоставить населению страны - держателям платежных карт возможность беспрепятственно осуществлять расчеты при покупке товаров и услуг, выплате налогов, оплате за использование воды и электроэнергии и др.

- Для того чтобы это было возможным, торгово-сервисные предприятия и другие структуры, перечень которых определен в постановлении, должны быть оборудованы электронными терминалами для приёма банковских платежных карт, чтобы держатель карты не искал банкоматы для получения наличных. Сейчас работают совместные группы Нацбанка и Налогового комитета, которые проверяют выполнение данного постановления. Пока такие проверки проходят в Душанбе и Худжанде, - сообщили в НБТ.

Неустановка электронных терминалов или отказ от приема банковских карт влечет за собой штраф. Согласно поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, штрафы составляют от 4 до 10 тысяч сомони.

Карты есть! А кто их принимает?

Этот вопрос нам осветили специалисты управления налоговых проверок Налогового комитета РТ.

По словам специалистов НК, постановлением правительства определен список юридических лиц, структур, частных предпринимателей, работающих на основании свидетельства, которые обязаны использовать электронные терминалы для приема банковских карт.

В этот список входят: пункты продажи билетов на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт; пункты приёма денежных средств от населения на оплату услуг за коммунальное обслуживание, электроэнергию и телефонную связь; центры банковского обслуживания налоговых платежей и других обязательных платежей, приравненных к ним; таможенные терминалы и таможенные посты для приема таможенных платежей; оптово-розничные торговые центры, торговое помещение которых превышает 40 кв. метров; пункты продажи топлива; рестораны; частные клиники; аптеки; культурно-развлекательные учреждения (кинотеатры, театры, музеи и др.); зоны отдыха и санатории; гостиницы; пункты техобслуживания транспорта; автодромы для сдачи экзаменов на получение водительских прав; страховые организации.

Рабочие группы НБТ и Налогового комитета проверили уже свыше тысячи торговых и обслуживающих точек, где установлено 285 терминалов.

Переход на безналичный расчет, в том числе установка POS-терминалов, в крупных городах и регионах должен быть завершен до конца 2017 года.

Где взять терминал?

В редакцию «АП» обратился столичный предприниматель Абдулло, который рассказал, что ему выписан штраф за неустановку POS-терминала для приема оплаты с банковских карт. Однако, по словам предпринимателя, в том, что терминала у него до сих пор нет, виноват банк, где у него открыт счет.

- Я подал в банк заявку на установку терминала сразу после уведомления налогового инспектора. Налоговик дал мне 25 дней на установку терминала. В банке попросили подождать, выдав мне подтверждающий мое обращение документ. Когда срок истек, а банк мне так и не предоставил терминал, потому что их нет, налоговик выписал штраф на 8 тысяч сомони.

- Существуют ли такие нормы и штрафы? Я готов приобрести POS-терминал, но если их нет в банке, обслуживающем мою фирму, что мне делать? – спрашивает Абдулло.

В банке, где обслуживается Абдулло, говорят, что их документ может служить основанием, чтобы налоговые органы не штрафовали. Но в Налоговом комитете отмечают, что требование есть требование.

Специалисты управления налоговых проверок рассказали «АП», что согласно Постановлению №815 от 31.12.2014 налоговые органы уведомляют хозяйствующие субъекты о необходимости не позднее чем в 25-дневный срок в обслуживающих их банках приобрести POS-терминалы.

- Вместе с уведомлением наши специалисты дают контакты 10 банков и кредитных организаций, занимающихся установкой и дальнейшим обслуживанием электронных терминалов для приема банковских платёжных карт. Нет в одном банке терминалов - обращайтесь в другой. В принципе, таких проблем не должно быть, - добавили в Налоговом комитете.