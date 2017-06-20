Корреспонденты Kloop.kg побывали в Нарыне и изучили, почему студенты Университета Центральной Азии извинялись на коленях перед местными жителями.

Университет Центральной Азии (УЦА) находится на окраине города Нарын, областного центра на юго-востоке Кыргызстана. Учебный кампус УЦА расположен в 20 минутах езды от центра — это конечный пункт маршрутного такси №1. На этой остановке не сходит почти никто из местных жителей.

У вуза большая огражденная территория с собственной охраной. Сюда входят не только учебные кампусы, но и землевладения, спортивный шатёр и футбольное поле.

УЦА появился в Нарыне относительно недавно — в этом году университет принял свой первый поток студентов. Он спонсируется фондом принца Карима Ага-Хана IV — британского магната и имама исмаилитов-низаритов шиитского направления в исламе.

За последние две недели вуз оказался в центре общественного внимания. Это случилось после того, как местная молодежь в агрессивной форме поставила на колени таджикских студентов УЦА и заставила их просить прощения. Все это было снято на видео и вызвало бурное обсуждение среди кыргызстанцев.

Представитель движения нарынской молодежи Болот Эстебесов, который был одним из участников конфликта, не хочет раскрывать деталей инцидента. «Нас и так в интернете все считают дикарями. Зачем нам вообще что-то еще говорить?» — говорит он.

Сами студенты УЦА тоже не рассказывают журналистам о случившемся — администрация вуза запретила говорить что-либо, и кажется, что каждый из 68 студентов подчиняется этому правилу.

Большинство студентов в УЦА — из Таджикистана. На следующий день после инцидента они собрались домой на летние каникулы, а те, кто остался, отказались что-либо рассказывать.

«Их [студентов из Таджикистана] гордость была задета, они оскорблены. Они не станут с вами и говорить», — объяснила одна из студенток, после чего прекратила разговор.

27 мая: Первая драка на баскетбольном матче

Стартовой точкой конфликта стал баскетбольный матч 27 мая — тренер местной команды Бакыт говорит, что студенты УЦА позвонили ему примерно 24-25 мая и предложили сыграть. Он согласился на матч, который решили провести в спортивном зале УЦА.

Местный депутат и близкий друг тренера Сади Кубатбеков был на матче — он говорит, что сначала игра шла хорошо, ничто не предвещало конфликтов. По его словам, причиной спора стала манера игры одного из студентов.

«Но потом таджик по имени Анзур [имя изменено] начал всех толкать и делал такие броски, которых по правилам нет в баскетболе. Нашим сказали, что он в первый раз играет, правила плохо понимает. Игру продолжили», — говорит он.

По словам Кубатбекова, студент продолжал агрессивно себя вести, несмотря на неоднократные замечания.

«На четвертый раз этот таджик сильно ударил школьника-мальчика в нашей команде. Наши мальчики крикнули: “Ты чего так жестко играешь?”. Тогда таджик-мальчик залез на спину нашего спортсмена, и тот его ударил. Они начали ругаться», — говорит очевидец.

Председатель попечительского совета УЦА Кассим-Лакха

Председатель попечительского совета УЦА Кассим-Лакха подтверждает, что на баскетбольном матче завязалась драка, но, по его мнению, в спорте такие споры случаются почти каждый день: «Там была драка. И сразу же прибежали охрана, тренера и сказали: “Хватит, перестаньте дурить. Это спорт”».

Кубатбеков говорит, что разгоряченные после драки студенты УЦА, покидая поле, заявили следующее: «Это пока один наш поток. Когда придут пять потоков, мы вас, нарынчан, полностью захватим».

Эти слова, кроме этого очевидца, пока никто не подтверждает. По словам Кубатбекова, нарынские спортсмены не стали отвечать грубостью на эти слова из-за священного месяца Рамадана. Он говорит, что нарынчане пошли мириться со студентами в УЦА, но охрана не пустила их в кампус.

Кассим-Лакха поговорил со своими студентами после этой драки, и, с их слов, ситуация развивалась иначе — по словам студентов, нарынские спортсмены насмехались над ними.

«Некоторые люди обвинили студентов в том, что они сделали неудачные замечания о Нарыне. А студенты говорят: “Мы никогда не делали таких замечаний, но над нами насмехались, и замечания были в наш адрес”», — говорит он.

Опросить самих студентов представитель УЦА не разрешает. «Они достаточно расстроены. Давайте не будем заставлять их заново проходить через эти муки», — настаивает Кассим-Лакха.

Спортивный зал УЦА

8 июня: Вторая драка и извинения на коленях

Обиды двух сторон не исчезли, а, наоборот, усилились после конфликта во время игры в баскетбол. Случайная встреча студентов УЦА и тренера баскетбольной команды Бакыта в банке в центре Нарына переросла сначала в словесную перепалку, а после и в драку за зданием банка.

«Бакыт был один, а тех мальчиков было четверо. Он нарынский кыргыз и он посчитал себя униженным. Бакыт позвонил своим друзьям и сказал, что с ним случилось. Потом там собрались нарынские юноши и началась драка за банком, возле парикмахерской», — рассказывает Кубатбеков.

На сообщение о драке отозвалась и милиция, которая забрала всех в отделение. Местные власти захотели помирить участников столкновения и собрали их для дискуссии в школе, тоже принадлежащей фонду Ага-Хана.

К тому времени в здание пришли не только преподаватели УЦА, но и несколько десятков жителей, возмущенных случившимся. Всех собрали в одном зале и посадили на стулья для обсуждения.

Находившийся на том собрании Сади Кубатбеков говорит, что местные жители озвучили несколько требований в адрес УЦА: «Они сказали, пусть таджики много не выходят в город, пусть изучают наши традиции и обычаи. Подравшиеся ребята пусть отсюда уедут, пусть их депортируют — все чувствуют себя униженными после сказанных ими слов».

Во время обсуждения несколько десятков нарынчан встали со своих мест и стали выкрикивать требования, свистеть. В какой-то момент смеющиеся мужчины выкрикнули что-то похожее на «На колени!», после чего студенты и менеджер УЦА подчинились требованию, чем вызвали ликование толпы.

Кубатбеков настаивает, что никто не заставлял садиться на колени. Этой же точки зрения придерживаются несколько опрошенных Kloop.kg парней, которые были на встрече, но пожелали остаться анонимными.

Но очевидец признает, что среди толпы были провокаторы, которые создавали напряженную обстановку и шум. Кубатбеков убежден, что менеджер по делам студентов УЦА встал на колени из-за неправильного перевода требований с кыргызского на английский язык.

«Там не было слов, чтобы просили прощения на коленях. Здесь от переводчика пошла ошибка. Там было такое предложение: “Давайте все сядем и попросим друг у друга прощения”. А тому учителю перевели в буквальном смысле», — вспоминает Кубатбеков.

В УЦА говорят, что извинение на коленях было требованием толпы, и пока его не выполнил преподаватель, местные жители не выпускали никого из здания.

Представитель молодежи Болот Эстебесов, который тоже был среди митингующих, говорит, что, возможно, конфликт был исчерпан во многом благодаря тому, что прощение у жителей просили именно в такой форме.

Примирение сторон

9 июня: Извинения нарынчан и расследование в УЦА

На следующий день местная молодежь в лице Кубатбекова и Эстебесова пришла в УЦА, чтобы извиниться перед сотрудником УЦА, вставшим на колени. Эстебесов считает, что он «здесь ни при чем», поэтому ему подарили калпак и книгу о кыргызских традициях.

Глава попечительского совета УЦА Кассим-Лакха говорит, что менеджер по делам студентов, который был вынужден сесть на колени, очень расстроен произошедшим, как и некоторые студенты.

«Вы не можете вылечить что-то подобное за одну минуту. Некоторые люди такое прощают, некоторые нет. Я знаю, что некоторые студенты приняли это, а у других остался осадок», — рассказал Кассим-Лакха.

Он сказал, что до выяснения обстоятельств драки университет не будет принимать никаких мер против своих студентов и что их депортация исключена.

«Сейчас мы должны понять, были ли студенты резкими. Я не буду говорить, что это невозможно, пока не пройдет расследование. Если кто-то дурно себя вел, то он будет наказан», — говорит представитель УЦА.

Студенты УЦА

Кубатбеков настаивает, что как минимум двух студентов надо исключить. По его словам, напряжения между представителями разных этносов в Нарыне никогда не было, а теперь, он говорит, оно может начаться из-за этих студентов.

«Если мы бы делились на таджиков и кыргызов, то такие бы ссоры начались, как только в УЦА появились студенты. Наши-то парни, наоборот, обрадовались и пошли с ними играть в баскетбол. […] Если эти двое парней, которые начали драку, останутся здесь учиться, то может еще что-то случиться, ведь у кого-то это осталось в сердце», — сказал он.

Пока милиция выясняет, что произошло между студентами, университет и местные власти решили создать комитет, который будет также изучать причины произошедшего.

Представитель молодежи Болот Эстебесов говорит, что в споре не было религиозного подтекста. По его словам, обе стороны конфликта — «братья-мусульмане» и между ними «не должно быть ссор».

Кассим-Лакха заключает, что этот конфликт стал уроком для всех. «Это урок для университета, урок для местных жителей, урок для студентов, что они должны быть осторожны со словами. Может, иногда они не имеют что-то в виду, и это выходит из их уст в неправильной форме».