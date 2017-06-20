По подозрению в изготовлении 24 фальшивых купюр достоинством по 100 сомони милиционеры задержали 21-летнего жителя Душанбе.

Пресс-центр МВД Таджикистана сообщает, что задержанный попытался ввести в оборот фальшивые купюры, которые были изготовлены с использованием специальной бумаги и принтеров.

Наряду с фальшивыми купюрами, у него были обнаружены и изъяты три принтера, 170 метров специальной бумаги.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 281 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Таджикистана. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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