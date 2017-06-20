Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев 15 июня провел видеоселекторное совещание с участием имамов и религиозных деятелей со всей республики.

В ходе беседы, помимо прочего, он высказал свое мнение и о многоженстве, пишет Служба новостей Центральной Азии.

Он отметил, что муллы, совершающие обряд никеох для второй жены, будут отвечать перед законом.

15:50 16 июня

Шавкат Мирзиёев пригласил на ифтор духовенство Узбекистана

“В последнее время регистрируется очень много случаев, когда берут вторую жену путем проведения обряда нике по законам шариата. Граждан, не регистрирующихся официально и совершающих такие обряды больше всего в Ташкенте. Каким будет будущее незаконно рожденных детей, которых родили женщины, ставшие вторыми женами? Уважаемые имамы, проблемы таких детей будут на вашей совести”, - заявил Мирзиеев.

Президент Узбекистана также отметил, что будет разработан законопроект, предусматривающий наказание для имамов, проводящих обряд нике без наличия свидетельства о регистрации брака.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus