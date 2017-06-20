В ночь на 19 июня фургон врезался в толпу прихожан у мечети на севере Лондона, один человек погиб, еще десять получили ранения. Полиция уже объявила, что инцидент расследуется как теракт. Водитель грузовика, 48-летний мужчина, о личности которого почти ничего не известно, задержан и находится под стражей. «Медуза» рассказывает, что известно о втором за июнь нападении на почве ненависти в столице Великобритании.

Водитель фургона сбил прихожан мечети, когда они возвращались с молитвы. Погиб один человек, не менее десяти получили травмы. Нападение произошло чуть позже полуночи в ночь на понедельник, 19 июня, около мечети в лондонском районе Финсбери-парк рядом с одноименной станцией метро после молитвы в Рамадан. Одному пожилому мужчине стало плохо, ему бросились помогать другие прихожане, и в этот момент в толпу въехал фургон, двигавшийся на большой скорости. В британских газетах начали распространяться слухи, что нападавших было трое, и что у них были ножи, но в полиции Лондона эти сведения не подтвердили.

Reuters

О нападавшем ничего не известно. Ему 48 лет, он белый — и это все, что пока удалось узнать о водителе фургона, въехавшего в толпу мусульман у Финсбери-парка. Судя по наклейкам на фургоне, машина принадлежала валлийской прокатной фирме, был ли с ней как-то связан нападавший, неизвестно. По словам одного из свидетелей (его цитируетBuzzfeed), водитель фургона кричал: «Смерть всем мусульманам!», убегая с места событий. Его повалили на землю прихожане и удерживали примерно 20 минут до тех пор, пока не приехала полиция.

Очевидец событий, представившийся журналистам как Абдулрахман, рассказал, что именно он смог повалить нападавшего, а потом несколько человек держали его на земле в ожидании полицейских. На вопрос, зачем он сбил людей, водитель фургона не ответил, и лишь попросил убить его. Когда его уводили в полицейский фургон, мужчина улыбался и смеялся, утверждает Абдулрахман.

Полиция расследует нападение как теракт. Сначала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а затем министр внутренних дел Эмбер Радд заявили, что случившееся у Финсбери-парка считается потенциальным террористическим актом. Мусульманские общины раскритиковали власти Великобритании за то, что они медлят официально заявить о теракте, в отличие от быстрой реакции на взрыв в Манчестере в конце мая и нападение в районе Боро-маркета в начале июня. Эмбер Радд объясняла, что полиция действовала в рамках своих инструкций; официально было признано, что нападение имеет все признаки террористического акта и расследуется соответствующим образом, только утром 19 июня.

Нападение на прихожан мечети в своих интересах используют исламисты. Как отмечает организация SETI, которая занимается мониторингом интернет-коммуникаций террористических группировок, сразу после теракта у Финсбери-парка по каналам, близким к «Исламскому государству», стали распространять призывы к мести за акт агрессии по отношению к мусульманам. При этом руководство мечети Финсбери уже опубликовало сообщение с призывом сохранять спокойствие и не заниматься спекуляциями. «Мы усердно работали над тем, чтобы создать в Финсбери-парк толерантное и мирное сообщество, и мы категорически осуждаем любой акт насилия, который пытается разделить наше замечательное общество», — говорится в сообщении. Представители мечети уже начали сотрудничество с полицией и встретились с лидером лейбористов Джереми Корбином, который является депутатом парламента от района Ислингтон-норт и представляет интересы жителей Финсбери-парк.