Во дворце спорта города Худжанда в течение двух дней проходила традиционная ежегодная Международная торговая ярмарка «Сугд - 2017», которая проводится уже четвертый год подряд. В ней приняли участие более 200 местных и зарубежных предпринимателей и представителей деловых кругов со всех регионов Таджикистана, а также более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме традиционных участников из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Польши, в этом году на ярмарку впервые приехали бизнесмены из Узбекистана и Латвии. За ходом экономического форума наблюдали и принимали участие представители 23 международных организаций, а также международных микрофинансовых институтов.

Предприниматели из соседнего Узбекистана приехали на ярмарку впервые. В беседе с «АП» руководитель территориального управления ТПП Республики Узбекистан по Ташкентской области Файзулло Мамонов отметил: «Сегодня для меня большое удовольствие принять участие в «Международной торговой ярмарке «Сугд-2017». Мы прибыли в вашу красивую и уникальную страну с целью дальнейшего укрепления взаимовыгодных, дружественных и партнерских отношений между нашими странами. Сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном строится на многовековых добрососедских отношениях. В целях дальнейшего укрепления экономических отношений представители более 30 узбекских производственных предприятий из разных отраслей приехали в Худжанд со своей продукцией. Я искренне верю в то, что эта выставка поднимет торгово-экономические отношения между нашими странами на более качественный уровень».

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По словам торгового представителя Российской Федерации в Таджикистане Михаила Кораблина, только за последний год можно воочию видеть, как трансформировалась выставка. «Сегодня с уверенностью можно говорить, что из региональной она стала поистине международной. Мы видим, сколько компаний из других стран в ней приняли участие. Что касается России, то за этот год мы очень плотно поработали, сегодня мы планируем строительство логистического центра в предместье Душанбе. Мы вывозим плодоовощную продукцию в Россию. Что касается Согдийской области, то это, в первую очередь, абрикосы и сухофрукты. Сегодня у нас также представлены компании работающие в сельскохозяйственной сфере, это прежде всего Мосовощь, достаточно крупная компания, которая работает по Москве, области и близлежащим регионам. Надеемся, что по результатам выставки будут заключены контракты. Заинтересованность есть, и большая, так как таджикские фрукты и овощи экологически чистые. Интерес России к выставке выражен участием около 20 российских компаний на выставке.

На выставочной площади продемонстрировали свою продукцию и новинки более 150 компаний из разных городов и районов Согдийской области, РРП и Хатлонской области. Свою продукцию, также представили крупные фермерские хозяйства, экспортеры, предприятия по производству и переработке овощей и фруктов, сухофруктов, консервной, молочной и мясной продукции, продукции легкой и текстильной промышленности, ремесленничества, стройматериалов.

В ходе выставки состоялись форумы деловых кругов «Инвестиционные ресурсы и развитие международной торговли», «Роль и значение стран Центральной Азии в устойчивом производстве продовольствия и ведения сельского хозяйства», «Start Up – ЧойхонаIII» - презентация инвестиционных и бизнес проектов молодых предпринимателей Согдийской области, конференция научных кругов «Сугд - культурно - историческое наследие разных цивилизаций» и «Сугд – развитие градостроительства и урбанизация».