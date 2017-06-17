Криштиану Роналду объявил о желании уйти из «Реала» после Кубка конфедераций. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свой источник, пишет РБК.

​Роналду уйдет из клуба из-за обвинений в неуплате налогов. Нападающий намерен покинуть Испанию и продолжить карьеру в другой стране.

«Он чувствует себя жертвой преследования. Его не устраивает шумиха вокруг его имени, но главное, он уверен, что обвинения несправедливы, а преследование неправомерно, так как он добровольно выплатил часть налогов. Он жертва преследования в Испании, и ситуация уже очень накалилась. Он действительно решил уйти из Испании. Посмотрим, что будет, но сейчас он настроен очень, очень решительно», — сказал источник ESPN.

Ранее португальская A Bola сообщила, что Роналду объявил руководству «Реала» о своем уходе из клуба. Португалец намерен расстаться с Мадридом после отпуска, который запланирован по окончании Кубка конфедераций. По сведениям A Bola, Роналду считает, что подвергается преследованию из-за того, что является звездой мирового масштаба.