Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру по поводу кончины Гельмута Коля.

В ней, в частности, что Эмомали Рахмон с чувством глубокой печали воспринял весть о кончине бывшего Канцлера Германии Гельмута Коля, сообщает пресс-служба президента РТ.

"Гельмут Коль, как выдающийся государственный деятель, определил характер и содержание целой эпохи в развитии страны, прочно вошел в современную историю как политик, сыгравший огромную роль в процессе объединения Германии и создания Европейского Союза. Его неустанные усилия на международной арене в деле укрепления мира и согласия, прекращения эпохи «холодной войны» снискали ему всеобщее признание и авторитет", - написал президент.

"В этот скорбный час передаю Вам, родным и близким покойного, а также всему народу Германии наши искренние соболезнования", - отмечает таджикский лидер.

Гельмут Коль умер 16 июня в своем доме в Людвигсхафене на 88-м году жизни.