Го сдепартамент США предупредил, что боевики могут готовить теракты на территории Таджикистана, говорится в сообщении к американским гражданам, которое обнародовало бюро дипломатической безопасности ведомства на странице посольства США в РТ в Фейсбуке. Целью нападения могут стать находящиеся в Таджикистане американские граждане, уточняет госдепартамент.

"Хотя в последнее время организованные террористические группировки не совершали нападений в Таджикистане, опасность подобных нападений могла возрасти за последние 6-12 месяцев. Ряд террористических организаций могут стремиться к нападениям на территории Таджикистана, в том числе против американских интересов и посольства США", — говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендовано проявлять особую бдительность в районе границы Таджикистана с Афганистаном, оставаться в густонаселенных районах и избегать мест большого скопления народа, а также общественный транспорт.



Ранее подобное предупреждение власти Соединенных Штатов распространяли в декабре и в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что посольство США в Душанбе получило информацию о том, что группы террористов могут попытаться атаковать места большого скопления людей или погранпереходы с Афганистаном.