Сотрудниками КЧС Таджикистана за прошедшие сутки были проведены две аварийно-спасательные операции. Спасены 6 детей.

Спасатели Штаба Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан по Согдийской области смогли предотвратить трагедию, которая могла разыграться на водохранилище «Бахри Точик». Так, пятеро несовершеннолетних жителей Б.Гафуровского района в результате грубого нарушения правил безопасности на воде едва не утонули.

"Не рассчитав свои силы, ребята далеко уплыли от берега. И только бдительность, и профессионализм спасателей Штаба КЧС, которые с начала купального сезона ведут дежурство на этом водохранилище, помог предотвратить беду. Они были спасены и доставлены на берег", - отмечается в сообщении КЧС.

Второй случай по спасению ребенка уже был зафиксирован в городе Хороге ГБАО. Из-за невнимательности родителей и не соблюдения правил безопасности на воде, 14-летняя местная жительница также едва не утонула. Купаясь в водоеме культурно-развлекательного парка города Хорог, используя самодельный баллон для купания, она перевернулась. Усилиями спасателей Штаба Комитета по ГБАО, девочка была вызволена из воды, ей была оказана первая медицинская помощь. После того, как подросток пришла в себя, она была передана родственникам, отмечают в КЧС.

"Уважаемые родители! Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан напоминает Вам о том, что нельзя оставлять детей около водоемов без присмотра, поскольку в практике КЧС основная причина, по которой происходит больше всего несчастных случаев с детьми на воде - это беспечное отношение взрослых. Дети должны быть в зоне постоянного внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё".

Напомним, что в ближайшие дни на территории страны сохранится жаркая и сухая погода. Повышение температуры воздуха в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам.

В этой связи, КЧС просит граждан республики и гостей в эти дни быть предельно осторожными, особенно при использовании горных дорог, а также при отдыхе вблизи водоёмов и рек.