На 88-м году жизни умер Гельмут Коль, одна из знаковых фигур германской политики времен «холодной войны». Во всем мире Коль известен как архитектор объединенной Германии, наставник Ангелы Меркель и один из самых влиятельных лидеров в современной истории страны, сообщают СМИ со ссылкой на Bild .

Гельмут Коль умер 16 июня в своем доме в Людвигсхафене на 88-м году жизни. Умер в том же городе, в котором и родился, на вилле, в которой жил с 1971 года — словно и не было в его жизни никаких потрясений, никаких высоких постов, а его страна не переживала войн и катастроф, раздела и объединения.

«Мы скорбим», — появилось скупое сообщение в твиттере «Христианско-демократического союза» (ХДС), партии, которую Коль возглавлял 25 лет. С именем Коля связано объединение Германии, вывод из страны советских войск и падение Берлинской стены. Иными словами, Коль неразрывно связан со знаковыми событиями, которые определяют политическую идентичность современных немцев, отмечает Газета.ру.

На посту канцлера он находился 16 лет, с 1982-го по 1998-й. Это самый большой срок пребывания на этом посту после Отто Бисмарка.

Rainer Unkel / Imago / Scanpix / LETA

Новость о кончине политика застала канцлера Германии Ангелу Меркель в Риме. Она выступила с официальным заявлением, отметив способность Коля принимать верные решения в важные исторические моменты.

«Он был преданным немцем и европейцем, — сказала канцлер. — Он сделал многое для объединения Германии и Европы, понимая, что первое теснейшим образом связано со вторым».

«Я лично и весь немецкий народ благодарны ему за то, что он для нас сделал», — добавила она. Меркель обязана своей политической карьерой Колю, однако в ходе последующей борьбы за власть их отношения доверительными быть перестали.

«Гельмут Коль внес большой личный вклад в прекращение «холодной войны», разработку важнейших договоров, по сей день служащих надежной основой российско-германских отношений, способствовал развитию и укреплению добрососедства, партнерства и сотрудничества между нашими странами и народами», — говорится в телеграмме премьер-министра России Дмитрия Медведева, отправленной Меркель.

ТАСС

Как пишет Der Spiegel, о проблемах Гельмута Коля со здоровьем было известно давно. В 2008 году Коль получил черепно-мозговую травму, после которой так и не смог полностью восстановиться. В последние годы политик почти не мог говорить и на публике появлялся крайне редко, всегда в инвалидной коляске.

Разрушитель стены

Сын чиновника, Коль пришел в политику после окончания Второй мировой войны и разделения Германии на прозападную ФРГ и просоветскую ГДР.

wikipedia.org

В ФРГ Коль сделал достойную политическую карьеру. В 1946 году стал членом партии ХДС, возглавил ее молодежную организацию и начал упорно подниматься по партийной карьерной лестнице. Через 20 лет Коль стал премьером правительства земли Рейнланд-Пфальц. К этому времени он приобрел серьезный политический вес и активно стал пробовать свои силы в федеральной политике.

В 1971 году Коль первый раз принял участие в выборах лидера ХДС, однако проиграл однопартийцу Райнеру Барцелю. В 1973-м, когда Барцель попытался вынести вотум недоверия канцлеру Германии Вилли Брандту и потерпел неудачу, Колю удалось вытеснить Барцеля из партии. С тех пор Коль возглавлял ХДС.

Большой представительный мужчина с приветливым умным лицом, Коль стал настоящим политическим тяжеловесом германской политики. Умеренный осторожный консерватизм Коля был очень востребован немецким электоратом. Ему удавалось выигрывать выборы канцлера шесть раз.

На своем посту Коль последовательно проводил евроцентричную политику, заручившись для этого поддержкой французского президента Франсуа Миттерана. Оба политика способствовали подписанию Маастрихтского договора, который затем лег в основу Евросоюза.

Reuters

Коль приветствовал политические перемены в СССР и приход к власти Михаила Горбачева, благодаря которому впоследствии и состоялось объединение Германии. Коль не скрывал, что видел в Горбачеве человека, который был способен дать «зеленый свет» германскому единству.

«Как канцлер Германии и просто как гражданин я ставлю на вас, господин Горбачев, — говорил Коль в 1990 году, когда до объединения ФРГ с ГДР оставались считаные недели. — Именно на вас, а не на тех, кто находится рядом с вами. Поэтому я считаю себя обязанным оказывать поддержку в тех добрых делах, которые вы наметили».

Однако Коль и без Горбачева понимал положение в ГДР, где в обществе накопилась усталость от престарелого руководителя Эриха Хонеккера и было желание к переменам. В ФРГ через границу Венгрии хлынули потоки беженцев из Восточной Германии. После падения Берлинской стены процесс объединения Востока и Запада было уже не остановить.