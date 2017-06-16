Мосгорсуд снизил срок ареста Алексея Навального с 30 до 25 суток. Суд рассматривал жалобу оппозиционера на решение Симоновского суда, арестовавшего его 12 июня за повторное нарушение правил проведения митингов.

Суд принял во внимание доводы защиты, что Навальный нуждается в лечении из-за ожога глаза и что на его содержании находятся двое несовершеннолетних детей. Оснований для отмены ареста суд не нашел.

В ходе заседания защита Навального указывала, что Навальный не был юридическим организатором акции 12 июня, однако суд счел, что оппозиционер организовал несогласованную акцию на Тверской улице «через видеохостинг YouTube».

Алексей Навальный был задержан 12 июня около своего дома.

Акция протеста 12 июня, организованная ФБК, была согласована с московскими властями — мэрия разрешила провести ее на проспекте Сахарова.

Однако в день запланированной акции через Интернет Навальный призвал своих сторонников приходить на Тверскую, а не на Сахарова, как было оговорено ранее. Власти Москвы расценили это как призыв к несанкционированной акции.

По данным «ОВД-Инфо», во время акции протеста в центре Москвы были задержаны 866 человек, 32 из которых остались на ночь в 11 отделениях полиции города. Помимо Навального, полиция задержала еще нескольких политических активистов, среди которых были Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, Илья Яшин и другие. Они получили наказание в виде 10-15 суток ареста.



По данным МВД, всего в несанкционированной акции участвовали 4,5 тыс. человек, задержаны были 150 человек.