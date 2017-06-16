Министерство обороны США заявило, что не может подтвердить информацию российских военных о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в результате налета российской авиации.

Заявление Пентагона распространило агентство Reuters. В нем говорится, что США не видели информации, подтверждающей смерть аль-Багдади.

Министерство обороны России утром 16 июня заявило, что лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади еще в конце мая был убит во время авиаудара российских ВВС. При этом в ведомстве оговорились, что пока не имеют стопроцентного подтверждения убийства главы главной террористической группировки мира.

Его «убивали» уже много раз

Аль-Багдади могли убить в конце мая 2017 года под Раккой. Медуза пишет, что в заявлении Минобороны России, которое опубликовано в пятницу, 16 июня, говорится, что российские самолеты нанесли удар по позициям исламистов под Раккой — этот город называют столицей «ИГ». Целью удара был командный пункт, где в этот момент проходило совещание боевиков. В результате налета убиты не менее 300 исламистов, в том числе 30 полевых командиров. В Минобороны считают, что одним из убитых мог быть и Абу Бакр аль-Багдади, основатель и лидер «Исламского государства».

В налете участвовали самолеты Су-24 и Су-25, цель удара была установлена с помощью дрона; международную коалицию под руководством США, которая также воюет в Сирии против исламистов, российская сторона предупредила об ударе заблаговременно.

В ведомстве подчеркивают, что сведения об убийстве аль-Багдади требуют подтверждения. О том, что Россия пока точно не знает, погиб ли лидер «ИГ», заявил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

О смерти аль-Багдади сообщали много раз. Известно, что в 2015 году он получил тяжелое ранение, но смог после него восстановиться. Последнее до настоящего времени сообщение о его смерти поступало в начале июня — об этом рассказало сирийское государственное телевидение. В сообщении говорилось, что он мог погибнуть после авианалета.

Аль-Багдади практически не появляется на публике. Лидер «ИГ», который начал формировать террористическую группировку в иракских тюрьмах в 2000-х годах, крайне редко выступает с обращениями. В отличие от Осамы бин Ладена, аль-Багдади практически никогда не показывает свое лицо и даже на улицу выходит, закрыв его тканью, — из соображений безопасности. Многие боевики могли не понимать, что на каком-нибудь совещании присутствует лидер «ИГ»: в лицо его зналитолько наиболее высокопоставленные командиры. Террорист общается с ограниченным кругом людей, с большинством из них он познакомился еще в иракском лагере «Кэмп-Букка» в начале нулевых, где отбывал наказание за пособничество террористам.

Последнее обращение аль-Багдади выпустил в ноябре 2016 года — он призвал соратников продолжать борьбу и отмечал, что «ИГ» не пострадало из-за смертей сразу нескольких высокопоставленных командиров, убитых в результате американских авиаударов. Также сообщалось о еще одном обращении аль-Багдади, которое якобы было распространено среди боевиков в конце февраля 2017-го — в нем он фактически признавал поражение и призывал сторонников «прятаться или бежать». О существовании этого обращения узнал иракский канал Alsumaria. До сих пор неизвестно, достоверны ли эти сведения.

За поимку лидера «ИГ» назначена награда в 25 миллионов долларов. Эти деньги обещают выплатить власти США за сведения, которые помогут захватить террориста.

До декабря 2016 года сумма вознаграждения составляла 10 миллионов. По информации американских спецслужб, аль-Багдади боится поимки и спит в «поясе смертника», чтобы не сдаться живым в случае обнаружения его укрытия.

Где именно он скрывается, точно не известно: иракские военные говорили, что он находится в северных районах Ирака рядом с Мосулом (Ирак уже несколько месяцев пытается отбить этот город у исламистов) — и пытается вернуться в Ракку.

В феврале 2017 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что его стране известно, где примерно находится лидер «Исламского государства», — но отказался раскрыть подробности. Он же утверждал, что аль-Багдади практически ни с кем не общается, поскольку все его ближайшие соратники убиты.