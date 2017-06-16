АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- Важных мероприятий на данный день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮНЯ

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

1962 - Состоялся первый съезд интеллигенции Таджикистана.

2002 - В Душанбе состоялось 5-е заседание Специальной программы ООН для экономик ЦА. На рассмотрение были вынесены 6 инвестиционных проектов.

2007 - В Душанбе начал работу новый независимый телеканал «Симои мустакили Точикистон».

ДНИ РОЖДЕНИЯ –19 ИЮНЯ

1918 -1990 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Михаил Алоев.

1948 – Родился Народный гафиз Таджикистана Файзали Хасанов.

1978 – Родилась журналист Рамзия Мирзобекова.

ПОГОДЫ НА 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность. в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 11-16 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, гроза. Ветер восточный 4-9 м/c. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 30-32 тепла.