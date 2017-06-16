Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече в Эр-Рияде

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе на следующей неделе прибудет делегация экономического блока правительства соседней страны во главе с вице-премьером Улугбеком Бобокуловым.

Узбекская делегация, в состав которой войдут около 17 представителей официальных властей и около 40 представителей бизнес кругов, прибудет в таджикскую столицу 20 июня. Цель визита - активизация таджикско-узбекских отношений в экономической и финансовой сфере, сообщил "АП" источник в правительстве Таджикистана.

В течение двух дней представители двух стран рассмотрят нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений.

Делегацию Таджикистана на данных переговорах возглавит первый вице-премьер республики Давлатали Саид.

21 июня в Душанбе состоится бизнес форум деловых кругов двух государств.