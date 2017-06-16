Руководство Национального банка Таджикистана и представители международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service, прибывшие в Душанбе, обсудили вопрос определения рейтинга финансовой устойчивости страны, сообщает пресс-служба НБТ.

В Душанбе состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева с аналитиками международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service Атси Шет и Матю Киркоста, также экспертом компании Oppenheimer Натали Маршик.

В начале рабочей встречи Джамолиддин Нуралиев обратил внимание присутствующих на текущее состояние банковской системы Таджикистана, реализацию реформ в данном направлении, различные направления развития финансового сектора и существующие возможности для привлечения инвестиции в данный сектор.

«Было отмечено, что рейтинговая оценка любой страны считается важным фактором для привлечения инвестиций, она также является показателем авторитета и доверия страны на международной арене», - сообщает пресс-служба Нацбанка.

На встрече стороны выразили мнения по макроэкономическим показателям и перспективам развития реальной экономики, обсудили финансово-бюджетные и социально-экономические вопросы, в том числе связанные с подготовкой рейтинговой оценки Таджикистана за 2016 год.

Аналитики Moody’s Investors Service презентовали методологию проведения рейтинговых оценок и главные факторы, определяющие оценку, в том числе, показатели финансовой стабильности, фискальной политики, институциональной политики и потенциальные риски в чрезвычайных ситуациях.

Также была отмечена важность и необходимость изучения состояния банковской системы, международных резервов и уровня инфляции при определении рейтинговых оценок.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service было основано в 1909 году и входит в тройку лидеров международных рейтинговых агентств. В штате компании Moody’s работают более 10 тысяч сотрудников в 26 странах, её активы равны 3,5 млрд долларов США.

Сотрудничество Таджикистана с агентством Moody’s Investors Service налажено с 2013 года в целях определения суверенного рейтинга страны для дальнейшего мониторинга.

В рамках визита в Душанбе представители Moody’s планируют провести встречи с руководителями министерств и ведомств страны, а также постоянными представителями АБР, МВФ, ВБ и главами посольств США и РФ.

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