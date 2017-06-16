В сети появилось видео, на котором запечатлены лица без определенного места жительства, которых вывезли из столицы Казахстана — Астаны на время проведения международной выставки «Экспо-2017». Запись на своей странице в Facebook опубликовал Angeff Evich.

На ролике видно, как группа людей выстроилась в ряд на обочине дороги в степи, а перед ними стоят полицейские, сообщает Лента.ру.

«Этих людей вывезли и оставили за пределами Астаны, может в Костанайской области. Среди них я вижу даже инвалида с костылем, вот так они с людьми обращаются как с ненужным мусором!» — написал блогер.

Комментариев от официальных структур, подтверждающих, что на видео, действительно, лица без определенного места жительства, высланные из города, не поступало. Также СМИ и блогеры не приводят подтверждения того, что на записи запечатлено описываемое ими событие.

Как сообщает издание «Устинка плюс», в департаменте внутренних дел Астаны заявили, что не смогут прокомментировать появившуюся запись, и рекомендовали обратиться в тот регион, где было снято видео. По информации полиции, лиц без определенного места жительства «доставляли в центр адаптации, устанавливали и передавали родственникам».

Международная выставка «Экспо-2017» проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября.