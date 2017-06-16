Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Армению 15 июня во второй половине дня посетил компанию Technology and Science Dynamics.

Здесь Эмомали Рахмона встретили с особой искренностью, ознакомили с деятельностью и достижениями компании в сфере информационных и коммуникационных технологий, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Отмечалось, что современный научный центр основан в 1998 году в свободной экономической зоне Армении. Компания плодотворно сотрудничает с исследователями, докторами медицинских наук, кандидатами наук, 27 академическими и коммерческими организациями и другими государственными структурами, осуществляет работы по исследованию и разработке программ.

Сотрудники, специалисты и разработчики программ заняты исследованием в сферах инженерии, технологии, биоинженерии, в судебно-научной сфере, сфере открытий, обработки и разработки различных программ, компьютерных наук и сфере образования.

Эмомали Рахмон после ознакомления с достижениями этого информационно-коммуникационного центра оставил автограф в книге почетных гостей с добрыми пожеланиями.

После завершения успешного официального визита в Армению, президент 15 июня вечером из Еревана вернулся на Родину.