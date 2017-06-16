В рамках рабочей поездки в Согдийскую область глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане Туула Юрьёля встретилась с председателем Согдийской области Абдурахмоном Кодири.

В ходе беседы посол Туула Юрьёля проинформировала главу области об изменении статуса Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане на Программный офис ОБСЕ в Душанбе.

Было отмечено, что в соответствии с новым мандатом, Организация с июля продолжит работу в трех измерениях - военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях.

По словам посла ОБСЕ, в военно-политической сфере ОБСЕ оказывает содействие в повышении потенциала управления границами и их безопасности. В этом направлении на днях Международному аэропорту Худжанд было передано новое оборудование на общую сумму 37 тысяч евро.

Также в этом направлении Бюро осуществляет деятельность, направленную на предотвращение терроризма и экстремизма, в рамках которой проводится просветительская работа по повышению осведомленности населения, особенно среди молодежи и религиозных деятелей. Туула Юрьёля отметила, что в экономическом секторе ОБСЕ в регионе осуществляет ряд проектов партнерстве с СЭЗ «Сугд». В сфере экологии также осуществляется ряд проектов, направленных на снижение вреда радиационных захоронений.

В свою очередь, глава области проинформировал посла ОБСЕ о некоторых достижениях социально-экономического развития области. Так, в сфере промышленности за последние три года производство промышленной продукции увеличилось в два раза. По его словам, только в СЭЗ «Сугд» в настоящее время функционируют 19 предприятий, которые наладили устойчивое партнерство с более чем 10 зарубежными странами.

Абдурахмон Кодири также отметил, что местные власти уделяют большое внимание мерам, направленным на обеспечение радиационной безопасности, в частности покрытию урановых хвостохранилищ в зоне Дехмой.