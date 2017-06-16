На «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая проходил сегодня, школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа спросил президента России о коррупции и показных посадках.

Путин уточнил, сам ли Прилепа придумал этот вопрос. Потом Путин заверил, что борьба с коррупцией ведется, в качестве примера он привел дело бывшего главы ФСИН Александра Реймера, которого накануне приговорили к 8 годам колонии за мошенничество, пишет Медуза.