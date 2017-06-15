Очередное заседание Национального Совета Инициативы прозрачности добывающих отраслей состоялось 14 июня под председательством заместителя Министра финансов Республики Таджикистан Мехринамо Джонмамадовой и с участием миссии Всемирного банка во главе со старшим специалистом по горнорудному сектору Боубакаром Бокоумом.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы о принятии Дочернего предприятия ГУП «Ангишти точик» - «Шахта Фон-ягноб» - в состав Совета ИПДО от добывающих компаний. Был заслушан доклад представителя аудиторской компании BDO о ходе подготовки отчета по сверке, а также рассмотрел годовой отчет о прогрессе ИПДО за 2016 год. Кроме того, была утверждена форма по бенефициарному праву.

В ходе заседания председатель Национального Совета ИПДО, заместитель Министра финансов РТ М. Джонмамадова выразила благодарность участникам заседания Совета за плодотворную работу и отметила, что с момента внедрения ИПДО в Таджикистане в 2013 году проделана огромная работа, в которой непосредственное участие принял Всемирный банк, поддержав проект реализации Инициативы в Таджикистане.

«Был выпущен первый национальный отчет ИПДО, в этом году будет выпущен второй национальный отчет – работа в этом направлении активно продолжается, и мы ожидаем, что осенью этого года эта работа завершится. Мы надеемся, что он будет намного лучше предыдущего отчета, так как у нас уже есть опыт и конкретные рекомендации Международного секретариата и валидатора по улучшению качества отчета», - отметила заместитель министра финансов.

Глава миссии Всемирного банка Боубакар Бокоум отметил важность внедрения ИПДО в Таджикистане и выразил надежду, что в предстоящем втором Национальном отчете будут отражены требования по итогам отчета о валидации, что позволит стране дальше внедрять стандарты ИПДО и проводить реформы в горнорудном секторе.

Члены Совета ИПДО в Таджикистане обменялись мнениями с Б.Бокоумом касательно улучшения Второго Национального отчета, который охватит отчетность за 2015-2016 годы, и в котором будут отражены платежи 40 добывающих компаний Таджикистана.

Таджикистан стал кандидатом в последователи ИПДО в феврале 2013 года, а первый Национальный отчет по ИПДО был выпущен в 2015 году, который охватил платежи горнодобывающих компаний за 2014 год. Второй Национальный отчет будет представлен осенью 2017 года.

Инициатива прозрачности добывающих отраслей имеет прочную, но гибкую методологию, известную как стандарт ИПДО, который гарантирует соблюдение международного стандарта во всех странах, реализующих ИПДО. Это всемирный стандарт, который способствует обеспечению прозрачности доходов на местном уровне. 51 страна мира в данный момент внедряют ИПДО, в числе которых США, Великобритания, Казахстан, Кыргызстан, Украина, Армения, Албания, Норвегия, Франция, Тимор, Танзания и другие страны.

ИПДО является коалицией правительства, компаний, гражданского общества, инвесторов и международных организаций. Это отражается в процессах ИПДО на локальном уровне, также как и на международном уровне: Правление ИПДО состоит из членов правительства, компаний, гражданского общества, которые переназначаются каждые два года на Международной конференции.