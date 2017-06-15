На российских стадионах, строящихся к Кубку конфедераций-2017 и Чемпионату мира по футболу-2018, рабочие подвергаются эксплуатации и нарушениям трудовых прав, а Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) не выполняет заявленного намерения обеспечить эффективный мониторинг условий труда на объектах матчей 2017-2018 годов в России. Об этом как сообщает агентство «Фергана», заявляет международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в своем новом докладе.

«Обещание FIFA вынести права человека в фокус повестки ее международной деятельности проходит проверку на прочность в России, и результат пока неутешительный, - говорит Джейн Бьюкенен, замдиректора HRW по Европе и Центральной Азии. – Строительные рабочие на стадионах ЧМ-2018 сталкиваются с эксплуатацией и нарушениями, но FIFA пока еще не доказала, что способна эффективно проводить мониторинг, предупреждать и исправлять такие ситуации».

HRW напоминает, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах. Организация проинтервьюировала как российских рабочих, в том числе приехавших на стройки из других регионов, так и трудовых мигрантов из Центральной Азии, Белоруссии и Украины. На шести стадионах были выявлены следующие нарушения: невыплата или неполная выплата заработной платы; несвоевременная выплата зарплаты с задержкой до нескольких месяцев; работа при температуре до -25°C без обеспечения специальных мер защиты; непредоставление (незаключение или невыдачу на руки) работодателем трудового договора, необходимого для легальной трудовой деятельности.

Международное профсоюзное объединение — Интернационал работников строительства и деревообработки — зафиксировало 17 случаев производственного травматизма со смертельным исходом на стадионах ЧМ-2018. На ряде объектов рабочие неоднократно бастовали, протестуя против невыплаты зарплаты и других нарушений. В международных СМИ проходили заслуживающие доверия сообщения о присутствии на строительстве арены стадиона «Санкт-Петербург» северокорейских рабочих, которые трудились с большой продолжительностью рабочего дня при редких выходных, и которых заставляли переводить заработанные деньги правительству КНДР.

«Рабочие, которых мы интервьюировали, неизменно говорили, что боятся заявлять о нарушениях, опасаясь санкций со стороны работодателей. В Калининграде рабочие рассказывали Human Rights Watch о том, как в сентябре 2015 года попытались подойти к прибывшей на объект группе представителей FIFA и российских чиновников, чтобы заявить о задержках заработной платы. Охранники окружили делегацию и не подпустили рабочих. По словам наших респондентов, некоторым трудовым мигрантам на время пребывания делегации на объекте запретили выходить из бытовок. От кого исходил такой приказ, рабочие не уточнили», - отмечается в заявлении организации.

В мае 2016 года FIFA объявила, что впервые организует (вместе с российскими властями) систему мониторинга условий труда на строительстве и реконструкции стадионов ЧМ-2018. В ответ на запросы правозащитников FIFA информировала HRW о некоторых деталях этой системы, сообщив, что проведены десятки проверок стадионов и приведя два примера разрешения выявленных проблемных ситуаций. Помимо этого федерация ни разу не обнародовала подробностей относительно того, какие конкретные виды нарушений выявлены, когда и на каких объектах, какие меры были приняты для исправления ситуации и какие были результаты для работников.

«Запущенный FIFA и российскими властями мониторинг условий труда на стадионах ЧМ-2018 – это важный шаг, но чтобы все это заработало по-настоящему, федерация должна обнародовать детали своих проверок, что было выявлено, и что это дало работникам, если были результаты, - говорит Джейн Бьюкенен. – Для FIFA сейчас идеальный момент, чтобы уйти от своей пресловутой закрытости и продемонстрировать свою способность обеспечивать реальную защиту работников и быть прозрачной и подотчетной».