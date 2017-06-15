В Таджикистане запретили продажу более двух сим-карт на одного человека у одного сотового оператора. При этом вы можете приобрести по две сим-карты у других операторов. Если абонент уже давно приобрел больше двух сим-карт, лишние будут заблокированы.

Министерство внутренних дел, Госкомитет национальной безопасности Таджикистана и Служба связи приняли совместное постановление, которое запрещает продажу двух сим-карт на одного человека в одной компании.

«Это решение связано с предотвращением преступлений. Такие «безликие» сим-карты нередко используются для совершения преступлений, и это мешает следствию», - пояснил пресс-секретарь МВД Таджикистана Умарджон Эмомали.

Совместное постановление было принято еще 2 мая, но СМИ о нем узнали только сегодня.

Как пояснили «АП» в одной из сотовых компаний, на один паспорт может быть продано только две сим-карты, но при этом абонент может получить еще дополнительные сим-карты на своих детей, но не более трех. «Для этого абоненту нужно предъявить свидетельство о рождении ребенка. Сим-карта может быть продана только на детей старше 14 лет, и не старше 17 лет», - пояснили в компании.

Также сотовики говорят, что во время перерегистрации это не учитывалось, то есть абоненты могли перерегистрировать все свои сим-карты. «Даже если у него их было пять, он мог спокойно перерегистрировать их, просто подойдя с паспортом в центр обслуживания», - говорят в компании.

При этом они поясняют, что неважно используется ли сим-карта абонентом для голосовой связи, или для интернета, сим-карты будут учитываться. «Если у вас одна сим-карта для интернет-модема, а вторая сим-карта для голосовой связи, приобрести еще одну сим-карту вы не сможете», - пояснили в сотовой компании.

В сотовых компаниях говорят, что если будет выявлено, что на одного человека в одной компании зарегистрировано даже три номера, один будет заблокирован. «Но как это будет делаться пока не ясно, сейчас разрабатывается механизм реализации данного постановления», - говорят сотовики.

Власти, как отмечают СМИ, в принятие данного решения руководствовались не только вопросами безопасности, но интересами сотовых компаний, которые за каждый номер должны ежемесячно платить 80 дирам (около 9 центов).

Но при этом в сотовых компаниях напоминают, что 80 дирам за номер оплачивают сами абоненты. «Если вы не используете свою сим-карту, то с нее все равно за номер снимаются 80 дирам. Если на счету нет денег, соответственно эти 80 дирам будут вашим долгом, который будет копиться, как только вы активируетесь, долг будет снят, - говорят в компании. – При это если абонент не использовал хотя бы один раз в течение года сим-карту, не осуществил ни одного действия, его номер попадает в терминацию, то есть отключается. После этого компания может продать номер».

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