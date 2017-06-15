Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего официального визита в Армению встретился сегодня, 15 июня в городе Ереване с премьер-министром Кареном Карапетяном.

На встрече были обсуждены вопросы развития отношений двух государств в сферах политики, экономики, торговли, промышленности, аграрного сектора, здравоохранении, науки и образования, культуры, охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба лидера Таджикистана.

Эмомали Рахмон, выразив заинтересованность республики в развитии отношений с Арменией, заявил, что он с оптимизмом смотрит на их перспективы.

Было подчеркнуто, что в поднятии на новый уровень отношений Душанбе и Еревана может позитивную роль сыграть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе встречи президента с премьер-министром отмечалось, что наиболее востребованным на сегодняшний день в таджикско-армянских отношениях является сотрудничество в сферах текстильной промышленности, переработки драгоценных металлов и камней, производство ювелирных изделий и туризм.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus