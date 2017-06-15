В столице Таджикистана сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в привлечении в эксплуатацию людей была задержана 24-летняя жительница Душанбе.

«Было установлено, что подозреваемая женщина в июле 2016 года, войдя в доверие 23-летней жительницы столицы, пообещав ей место работы, пригласила её в город Дубай, ОАЭ», - сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Задержанная после прибытия в Дубай привлекла обманную женщину к занятию проституцией, все заработанные ей деньги она забирала.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 130 УК (похищение человека) РТ.

Однако пресс-служба министерства не уточняет, был ли это единичный случай, который совершен задержанной. Также нет информации о самой жертве, доставлена ли она на родину.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте Таджикистане, в 2015 году на территории республики по факту похищения людей было возбуждено 14 уголовных дел. В 2016 году по этой же статье возбуждено 8 дел.

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